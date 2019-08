16:32 Uhr

Highland Games: Starke Männer und Frauen messen sich im Wettkampf

Bacon and Eggs: Baumslalom. Die Highland Games in Schloss Kaltenberg.

In Kaltenberg finden gerade besondere Spiele statt. Auch ein Baumstammüberschlag ist dabei.

Von Romi Löbhard

Männer in Faltenröcken, von denen in Farbe und Muster kaum einer dem anderen gleicht, in der Ferne Trommelwirbel und Dudelsackmusik und das mitten in Bayern: Zum zweiten Mal ist Schloss Kaltenberg für einen Tag lang zu einem Castle in den schottischen Highlands mutiert.

Die Bayerischen Meisterschaften

Der Nachmittag gehört den Highland Games mit ursprünglichen sportlichen Wettbewerben, am Abend werden Marching Bands mit ihren Drums and Pipes durch die Kaltenberger Arena marschieren und sich beim Finale zum ultimativen Höhepunkt vereinen. Die Highland Games in Kaltenberg gelten als Bayerische Meisterschaften, entsprechend motivierten präsentierten sich die Sportler schon bei der Vorstellung.

Brennende Baumstämme werden geworfen

Elf Männer-, drei Frauen- und sechs gemischte Teams sind angereist. Die sportlichen Spiele gibt es übrigens seit 1999 in Deutschland als Mannschaftssport, seit 2008 sind sie im DSB in der Rubrik „Rasensport“ registriert. In Kaltenberg interessieren solche sachlichen Informationen zunächst nicht. Die vielen Zuschauer, die sich auch von zunächst mehrfach einsetzenden kurzen Schauern nicht aus der Ruhe bringen lassen, wollen Aktionen sehen und anfeuern. Die Games entstammen dem ursprünglichen Leben und vor allem den Kämpfen im Mittelalter. Die Sportgeräte sind entsprechend Baumstämme und Steine, Äxte und Transportbehälter. Ein Stamm muss geworfen oder gemeinsam durch einen Slalom Parcours getragen werden. So, bekommt der Laie erklärt, wurde früher eine Burg erstürmt.

Da wurden brennende Baumstämme geworfen oder mit Gejohle in das Burgtor gerammt. Der Anlauf in Schlangenlinien, „weil die Angreifer ja den Pfeilen der Verteidiger ausweichen mussten“. Besonders viele Zuschauer haben die Steinlupfer und -werfer. Mit deren lautstarker Unterstützung schafft es dann der eine oder andere, auch ein 120 Kilo Teil noch auf einen Tisch zu wuchten – obwohl das ein wenig mehr als das eigene Gewicht ist.

Natürlich ist auf dem gesamten Areal für kräftige Verpflegung gesorgt und auch Sammler von original schottischen Devotionalien bringen ihr dafür mitgebrachtes Geld los. Und in der Arena? Da üben die Marching Bands, noch in normaler Straßenkleidung, aber mit ihren „richtigen“ Instrumenten. Vor ihrem Abendauftritt müssen die Musiker die Riesenmanege allerdings noch einmal verlassen. Dann nämlich wenn die Sportler zu ihrem letzten Wettkampf antreten und sich beim Tau ziehen messen.





Die Highland Games gehören eigentlich „nur“ zum Rahmenprogramm der abendlichen Musikveranstaltung in der großen Schloss-Arena. Im Moment locken ungewohnt klingende Wettbewerbe nach Kaltenberg. Verschiedene Damen- und Herrenmannschaften aus ganz Bayern werden sich dabei unter anderem im „Caber Toss“, dem Baumstammüberschlag oder dem Weight for Height, dem Gewichthochwerfen, messen.

Das beliebte Tauziehen

Auch das beim Publikum beliebte Tauziehen ist geplant, wobei dessen Zustandekommen von der Zahl der Teams und natürlich dem Wetter abhängig sein wird.

Vom Wetter relativ unbeeinflusst kann dann ab 20 Uhr das große „königliche Tattoo“ in der Schlossarena beginnen. Unter dem Kommando von Major Jason Griffiths und Captain Bethan Waters werden die Marching Bands gemeinsam alle Register der symphonischen Blasmusik ziehen und ein besonderes Hörerlebnis schaffen. Höhepunkt ist dabei laut Veranstalter das große Finale.

