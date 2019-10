vor 5 Min.

Hilfe bei Schreibaby

Seit 40 Jahren SOS-Beratungsstelle

Mit einem Festvormittag startete das SOS-Familien- und Beratungszentrum Landsberg seine Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum. „Wir im Landkreis sind stolz auf das SOS-Kinderdorf“, betonte Landrat Thomas Eichinger laut Pressemitteilung vor über hundert Gästen im historischen Rathaussaal in Landsberg.

Landsberg Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl lobte die frühzeitige und kostenfreie Hilfe und bekräftigte, dass die Stadt das SOS-Familien- und Beratungszentrum gerne unterstütze.

Die Einrichtung, deren Aufgabenfeld eher untypisch für den Verein SOS-Kinderdorf ist, beherbergt zwei fachlich unabhängige Einrichtungsteile: die interdisziplinäre Frühförderung sowie die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern.

Die Frühförderung, die vor rund 40 Jahren vom Lebenshilfe-Verein übernommen wurde, hilft Kindern mit Entwicklungsrisiken und Integrationsschwierigkeiten. Eltern und ihre Kinder bis zur Einschulung werden unter anderem in Einzelgesprächen, durch medizinisch-therapeutische und heilpädagogische Förderung, in einer Schreibaby-Ambulanz, in Mutter-Kind-Gruppen und durch eine Familienhebamme unterstützt.

„Die Fallzahlen steigen ständig an, das macht uns auch ein wenig nachdenklich“, bemerkt Elke Wimpelberg, Leiterin der Frühen Hilfen und Frühförderung.

Margit Erades-Peterhoff leitet die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern und die Fachstelle SeM. Kinder, Jugendliche, Eltern und ganze Familien könnten sich mit ihren Sorgen und Nöten, sei es Scheidung, Probleme miteinander oder mit der Schule, an die Einrichtung wenden.

„40 Jahre aktives Zuhören, kreative Lösungen in scheinbar unlösbaren Situationen finden und sich mit den Klienten freuen“, sind laut Erades-Peterhoff die Erfolge einer halben Million Beratungsstunden. Gewachsen ist die SOS-Familien- und Beratungsstelle im Jahr 2000 um den Familientreffpunkt MiniMax sowie 2016 um die Fachstelle SeM – für Opfer von sexuellem Missbrauch. Die Fachvorträge des Festvormittags waren den Kinderrechten gewidmet. (lt)

