08.03.2021

Hilfe für Familien im Stresstest

Unsere Zeitung stellt in einer Serie die Koordinierungsstelle frühe Kindheit vor

Die Kinder betreuen, beim Homeschooling helfen und selbst im Homeoffice arbeiten: Der durch die Corona-Krise veränderte Alltag ist ein Stresstest für viele Familien. Insbesondere mit kleinen Kindern im Haushalt macht die Pandemie mit ihren Einschränkungen und Belastungen besonders zu schaffen. Hilfe bietet die KoKi-Stelle (Koordinierungsstelle Frühe Kindheit), deren Arbeit unsere Zeitung in einer Serie vorstellen wird.

Es ist im normalen Alltag schon nicht leicht, zu wissen, wohin man sich wenden kann, wenn es Schwierigkeiten zum Beispiel bei Einschlafproblemen des neugeborenen Babys oder bei einer Trennung in der Schwangerschaft gibt. In Pandemie-Zeiten wird die Suche nach Unterstützung noch schwieriger. Die KoKi-Stelle als präventive Anlaufstelle für Probleme rund um die Geburt und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes, erfüllt eine Navigationsfunktion. Sie verweist in einer Pressemeldung auf die vielen Angebote, die es für frisch gewordene Eltern gibt. Außerdem unterstützt sie durch den Einsatz von Fachkräften der Frühen Hilfen. Dies seien Hebammen oder Kinderkrankenschwestern, die durch eine Zusatzausbildung qualifiziert sind. Sie können bis zu einem Jahr regelmäßig, meistens ein Mal wöchentlich, in die Familien gehen und etwa die Einschlafsituation begleiten oder Eltern pädagogisch beraten.

Auch ehrenamtliche Familienpaten können bei Bedarf vermittelt werden, heißt es in der Pressemeldung. Familienpaten seien aus einem bayernweiten Projekt entstanden, das in Landsberg durch eine Kooperation zwischen Jugendamt und Familienoase angeboten werde. Bei kurzfristigen Überlastungen könne ganz konkrete Unterstützung in der Organisation des Haushalts auch über Hauswirtschaftsmeisterinnen vermittelt werden. Aufgabe der KoKi-Mitarbeiterinnen sei die Beantragung und Vermittlung der richtigen Ansprechpersonen.

Das Baby-Willkommens-Projekt, durch das alle Eltern eines Erstgeborenen im Landkreis angesprochen werden, soll dazu dienen, den Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen, indem die Eltern über die Unterstützungsmöglichkeiten durch die KoKi und das Netzwerk im Landkreis informiert werden. Gerade während des Lockdowns könnten interessierte Eltern sich telefonisch an die KoKi wenden, um Fragen zu klären und weitere Anliegen zu besprechen.

In einer Serie wird das LT die Arbeit der KoKi-Stelle vorstellen: die Frühen Hilfen anhand einer Familie, die von einer Kinderkrankenschwester betreut wird, die Familienpaten, das Angebot „Baby Willkommen“, das Thema kindliche Bindung und Medienkonsum sowie die Frage, wie sich die Angebote der KoKi durch die Kontaktbeschränkungen verändert haben. (lt)

unter Telefon 08191/129-1258 und 129-1260 oder koki@lra-ll.bayern.de

