Hilfe für Schwangere

Beratungsstelle nun am Hauptplatz

Wie das Landsberger Landratsamt mitteilt, ist die staatlich anerkannte Schwangerschaftsberatung auch während der Corona-Pandemie zu erreichen. Ab sofort ist diese am Hauptplatz zu finden.

Sie informiert und berät zu allgemeinen Fragen in Krisensituationen vor, während oder nach der Schwangerschaft. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, werden häufig Fragen zu den Themen Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld gestellt. Die Ratsuchenden können sich vor allem auch während persönlicher Krisenlagen rund um Schwangerschaft, Geburt und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes an das Team wenden.

Derzeit bietet die Schwangerschaftsberatungsstelle zur Minimierung des Corona-Infektionsrisikos vorrangig Beratungen per Telefon an. Bedarfsorientiert ist eine persönliche Beratung mit telefonischer Terminvereinbarung jedoch jederzeit möglich. Die Konfliktberatung findet immer persönlich statt. Beratungstermine werden an allen Tagen angeboten. Telefonisch ist die Schwangerschaftsberatung unter den Nummern 08191/129-1290, -1293, -1294, -1295, -1569 zu erreichen. Aufgrund der teilweise schweren Festnetz-Erreichbarkeit auch mobil unter 0162/2424902, 0162/2424805, 0162/2013962 und 0162/2425140. Ferner ist eine Kontaktaufnahme über E-Mail an Schwangerschaftsberatung@LRA-LL.Bayern.de möglich. Die Beratungsstelle ist umgezogen und befindet sich nun am Hauptplatz 8 in Landsberg. Deshalb kann es zu einem längeren Rufaufbau kommen, wie das Landratsamt mitteilt. (lt)