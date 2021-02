vor 6 Min.

Hilfloser Mann sorgt für Großeinsatz bei Geltendorf

Rettungskräfte halfen am Montagnachmittag einem Mann, der zwischen Geltendorf und Eresing in einem Feld lag.

Zwei Reiterinnen haben am späten Nachmittag südlich des Bahnhofs in Geltendorf bei strömenden Regen eine im Feld liegende Person gefunden. Das teilte die Polizei in Landsberg auf Nachfrage mit. Gegen 17 Uhr trafen dort Polizei, Rettungswagen und Notarzt ein.

Vor Ort zeigte sich dann schnell, dass die Situation nicht so dramatisch wie befürchtet war. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, handelte es sich bei der nahe der Kreisstraße im Feld liegenden Person um einen 52-jährigen Mann aus Nürnberg. Er habe sich von zuhause wegbegeben, weil er es dort nicht mehr aushalten konnte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise habe der Mann seelische Probleme, hieß es weiter. (lt)

