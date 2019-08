00:32 Uhr

Hindernisse an Baustelle nach Kritik beseitigt

Landsberger Grüne setzen sich für Radfahrer ein

Die Grünen hatten bei der Stadt moniert, dass die Baustelle an der Neuen Bergstraße so eingerichtet wurde, dass Radfahrer behindert würden. Das städtische Bauamt und die Baufirma hätten reagiert, berichtet Stadtrat Henrik Lüßmann jetzt in einer Pressemitteilung, und das Hindernis beseitigt.

Bei der ursprünglichen Baustelleneinrichtung stand die Beschilderung laut Lüßmann bergab auf dem Radfahrstreifen und machte diesen nicht mehr nutzbar. Das bis zur Radwegkante reichende Gerüst um das nördliche Brückenlager sei mit vier reflektierenden Barken „abgesichert“ gewesen. Diese standen auf dem Radfahrstreifen. „Radfahrer wurden an beiden Stellen unvermittelt in den Kraftverkehr gedrängt.“

Bauamt und Baufirma hätten umgehend auf die Hinweise reagiert und mittels einfacher Maßnahmen für eine fahrradgerechte Baustelleneinrichtung gesorgt. Die Beschildererung sei vom Radfahrstreifen entfernt und mittels Erdspießen oder auf den teils in unmittelbarer Nähe vorhanden geteerten Plateaus in den Hangbereich neben dem Radfahrstreifen versetzt worden. Dasselbe geschah mit den Warnbaken.

Für Henrik Lüßmann ist es notwendig, dass die Baustelleneinrichtungen von vornherein auf ihre Fußgänger- beziehungsweise Fahrradgerechtigkeit geprüft werden und nur dann genehmigt werden, wenn dies der Fall ist. Dies liege in der Verantwortung der Stadt als genehmigende Behörde. (lt)

