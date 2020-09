16:03 Uhr

Hinter der Fuchstalbahn stehen weiter viele Fragezeichen

Im Juli war Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Mitte) zu Besuch in der Gemeinde Fuchstal und zeigte sich zuversichtlich, dass eine Wiederinbetriebnahme der Fuchstalbahn möglich sei. Im Landsberger Kreisausschuss für Umwelt und Mobilität ist man weniger optimistisch.

Plus Der Landsberger Landrat Thomas Eichinger und die Kreisräte hadern mit den Vorgaben des Freistaats zur Fuchstalbahn. Zwei Forderungen werden als besonders problematisch bewertet. Die Landtagsfraktion der Grünen will für die Strecke ein Zeichen setzen.

Von Christian Mühlhause

Die Landkreise Landsberg und Weilheim-Schongau wollen beide dem Münchner Verkehrsverbund beitreten. Ein Baustein in dem künftigen Verbundsystem könnte die Fuchstalbahn sein. Wie die Reaktivierung der Strecke zwischen Landsberg und Schongau für den Personennahverkehr gelingen soll, dahinter steht ein großes Fragezeichen, wie sich in der Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses des Landsberger Kreistags zeigte.

Hintergrund ist ein Beschluss des bayerischen Landtags, nach dem nachgewiesen werden muss, dass pro Werktag mindestens 1000 Reisendekilometer auf der rund 29 Kilometer langen Fuchstalbahn-Linie zurückgelegt werden müssen. Die Zahl der sogenannten „Reisendenkilometer“ sagt etwas über die mittlere Fahrgastzahl im Zug über den gesamten Streckenverlauf aus.

Die Bevölkerungszahl im Fuchstal ist gestiegen

„Das bedeutet: Um diesen Grenzwert zu erreichen, können deutlich mehr als 1000 Fahrgäste nötig sein“, heißt es in einem Vortrag von Andreas Holzhey, Diplom-Ingenieur für Verkehrswesen aus dem Jahr 2014.

Ein Gutachten aus dem Jahr 2002 hatte bereits ein Erreichen des Kriteriums ergeben und die Bevölkerungszahl ist seither gestiegen. Zudem wird ein auf den Schienenverkehr abgestimmtes Buskonzept gefordert und eine Potenzialanalyse durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG). Der Knackpunkt dürfte aber bei zwei anderen Kriterien liegen. Dazu gehört, dass ein Eisenbahnunternehmen gefunden werden muss, das die Strecke und deren Stationen dauerhaft betreibt.

Der Landrat verweist auf die Zuständigkeit der Landtagsabgeordneten

„Wir wären der erste Landkreis, der eine Schienenverbindung unterhält“, kommentierte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) die Forderung in der Ausschusssitzung. Er sieht den Freistaat gefordert. Finanziell nicht darstellbar ist aus Sicht des Landkreises auch, dass dieser die gesamte Technik – dazu zählt die Sicherung der Bahnübergänge – finanzieren soll. Angesichts der Forderungen des Freistaats zeigte sich Kreisrat Peter Friedl (Grüne) ratlos. „Lassen wir das Vorhaben jetzt trotz grundsätzlicher Zustimmung des Kreistags versanden?“, fragte er. Eine Idee, die er ins Spiel brachte, war, sich mit anderen bayerischen Landkreisen zu solidarisieren, die ebenfalls eine Reaktivierung einer Bahnstrecke in ihrem Kreis anstreben und so den politischen Druck zu erhöhen.

Landrat Eichinger hielt den Vorschlag allerdings für wenig vielversprechend. „Selbst wenn es Finanzmittel gäbe, würden ja alle darum kämpfen, diese zu bekommen.“

Eichinger verwies in der Sitzung zudem darauf, dass die beiden Landtagsabgeordneten aus der Region das Thema kennen. Alex Dorow (CSU) und Gabriele Triebel (Grüne) aus dem Landkreis Landsberg machen sich ebenso dafür stark wie Mandatsträger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

Wollen die Bürger wirklich den Umstieg in die Bahn?

Dennoch sehe er aktuell „keinen Hebel“, bei dem er ansetzen könne, auch wenn er eine Reaktivierung befürworte, so Eichinger. Deutlich skeptischer als andere Kreisräte äußerte sich Leonhard Welzmiller (CSU) zu einer möglichen Reaktivierung. Seinem Eindruck nach „wollen viele Anwohner die Reaktivierung nicht“, sagte er. Das habe auch damit zu tun, dass sie nach wie vor ein Auto benötigen würden, um zum Bahnhalt zu kommen, begründete der Kreisrat. Thomas Eichinger stimmte ihm mit Blick auf Fuchstal und Unterdießen zu und verwies auf die inzwischen gut ausgebaute B17 als Alternative. Es müsse auch geklärt werden, ob es gelinge, die Bürger zum Umstieg zu bewegen.

Zuletzt hatten die Befürworter einer Reaktivierung viel Rückenwind erfahren. So machten sich unter anderem die Kreisverbände Weilheim-Garmisch und Landsberg des Deutschen Gewerkschaftsbundes dafür stark und auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) äußerte sich im Juli bei einem Besuch in der Gemeinde Fuchstal zuversichtlich, dass eine Wiederinbetriebnahme möglich sei. Damals hatten die Umweltinitiative Pfaffenwinkel und das Bürgerforum Buntes Fuchstal eine entsprechende Resolution an den Minister überreicht.

Auch hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen in einem Positionspapier der Trasse eine höhere Bedeutung eingeräumt. Darin wird davon ausgegangen, dass die Fuchstalbahn auch bei der Erschließung touristischen Potenzials eine Rolle spielen könnte. Zudem wurde die Mittelausstattung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes – ein Programm des Bundes – deutlich erhöht.

Die Grünen wollen eine Sonderfahrt unternehmen

Die Fraktion der Grünen im Bayerischen Landtag will demnächst eine Sonderfahrt mit einem Nahverkehrszug auf der Fuchstalbahn unternehmen, um für das Anliegen zu werben.

Themen folgen