vor 52 Min.

Hochwassergefahr: Erste Keller laufen voll, Bäche treten über die Ufer

Der Dauerregen im Landkreis Landsberg sorgt für die ersten Feuerwehreinsätze. Auch eine Straße ist wegen der Wassermassen gesperrt.

Von Dominic Wimmer

Tief "Axel" hat uns in den vergangenen 24 Stunden ordentlich Regen beschert. Im Landkreis Landsberg steigen die Pegel von Bächen und Flüssen. Vereinzelt können Wiesen das Wasser nicht mehr aufnehmen. So musste am Dienstagmorgen zum Beispiel die Kreisstraße zwischen Dießen und Entraching wegen einer überfluteten Fahrbahn gesperrt werden.

Auch die Feuerwehren mussten immer wieder ausrücken, weil Keller vollliefen. Die Ammer, der Zulauf des Ammersees, erreichte am Vormittag die Meldestufe 3. Das meldete der Hochwassernachrichtendienst Bayern.

Themen Folgen