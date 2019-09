vor 38 Min.

Hörbuch wird zum Hörspiel

Gerd Anthoff liest in Landsberg Oskar Maria Graf. Ergänzt werden die Texte durch einen frechen Musik-Mix

Von Bärbel Knill

Das passt einfach hundertprozentig: Gerd Anthoff liest aus den Jugenderinnerungen von Oskar Maria Graf, und zwei schelmisch inspirierte Musiker liefern die Musik dazu, die ebenso humorvoll und hintergründig bis abgründig ist wie die Texte. Das Ganze fand vor vollem Haus im Stadttheater statt.

Gerd Anthoff schlüpfte so mühelos in die Rolle des Oskar Maria Graf, des „Provinzschriftstellers“, wie dieser sich selbstironisch nannte, dass man bei der Lesung bald alles andere vergaß. Schon im ersten Text, einem Brief an einen Zeitungsredakteur, der Grafs Bücher nicht nach dessen Geschmack rezensierte, wird das Hintergründige deutlich: Ein scheinbar plumper, ländlicher Absender von einfachem Verstand beschreibt sein Anliegen derart klar und die wahren gesellschaftlichen Zustände derart unverhohlen, dass dabei die Klarsicht und Klugheit des Schreibers triumphieren. Der Leser – beziehungsweise Hörer – amüsiert sich, indem er die Gesellschaft durch die unverfälschten Augen des naiven Betrachters entlarvt sieht.

Gerd Anthoff ist ein Schauspieler mit großer Ausstrahlung, einnehmender Präsenz, angenehmer Stimme und einem waschechten Dialekt, der für die Texte wie geschaffen scheint. Da wird das Hörbuch streckenweise zum Hörspiel, allein durch seinen lebendigen Vortrag. Harmonisch bis disharmonisch ergänzt werden die Leseabschnitte durch Matthias Ambrosius an der Klarinette und Quirin Willert am Akkordeon, beide von den Münchner Philharmonikern. Die beiden spielten eine behutsame, aber im Lauf des Abends zunehmend freche und vertrackte Mischung aus Volksmusik mit Klassik und Jazz, indem sie die Stile mit plötzlichen Brüchen aneinanderreihen oder vermischen. So erntet nicht nur Anthoff viele Lacher, sondern auch die Musiker sorgen für Erheiterung mit ihrem experimentellen und schrägen Stilmix.

Die Erzählungen von Oskar Maria Graf führen den Zuhörer in eine Zeit, die lange zurückzuliegen scheint, und doch nur zwei Generationen her ist: das gemütlich anmutende Bayern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, noch vor dem Ersten Weltkrieg (Graf wurde 1894 geboren). Eine ernsthafte Erzählung handelt von zwei Leichenfunden, die der Bub erleben musste, und die ihn schwer traumatisierten. Die restlichen Texte sind humorvoll-ironisch bis sarkastisch und werfen einen scharfen Blick auf Grafs Familie und die Menschen in der ländlichen Gesellschaft seiner Jugend.

Sehr amüsant und ebenfalls noch in vielem zutreffend ist die Geschichte über den Besuch des nach Amerika emigrierten Bruders bei der Familie am Starnberger See: „Der Kaiser aus Amerika besucht uns“. Hier scheitern alle Beteiligten an der eigenen Engstirnigkeit und den eigenen Vorurteilen.

