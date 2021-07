Chorleiterin Luise Förg legt viel Wert auf Stimmbildung

Plus Luise Förg leitet seit rund 20 Jahren den Kirchenchor in Hofstetten. Den Lockdown nutzt sie für Einzelunterricht und dazu gehören auch ganz spezielle Lockerungsübungen.

Sie heißen beispielsweise „Gemütlichkeit“, „Frohsinn“, „Fröhlichkeit“ - doch von alledem war in den vergangenen Monaten nichts zu spüren. Die Rede ist von den Chören im Landkreis Landsberg. In einer Serie stellen wir sie vor.