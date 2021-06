Hofstetten

vor 18 Min.

Der Trachtenverein D’Windachtaler hätte viel zu feiern

Beim Hofstetter Trachtenverein D'Windachtaler hofft man, dass die Trachten bald wieder zum Einsatz kommen, wie beim Gaufest in Reichling 2017 .

Plus Der Trachtenverein Hofstetten wird in diesem Jahr 100. Das große Fest ist abgesagt, aber ein humorvoller Rückblick mit dem Ehrenvorsitzenden Josef Probst auf die Geschichte lohnt sich allemal.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich würde ab Freitag in Hofstetten ein Riesenfest stattfinden: 100 Jahre ist es nämlich her, da wurde der Trachtenverein D’Windachtaler Hofstetten gegründet. Coronabedingt musste das Fest zwar abgesagt werden, ein Rückblick auf die bewegte und nicht immer einfache Geschichte des Vereins lohnt sich aber in jedem Fall.

Themen folgen