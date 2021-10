Einbrecher in Hofstetten richtet hohen Sachschaden an

Die dunkle Jahreszeit beginnt und Einbrecher haben wieder leichteres Spiel. In Hofstetten schlägt ein Täter zu.

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag sind unbekannte Täter in Hofstetten in eine Wohnung eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter über eine Terrassentür in das Wohnanwesen am Buchgarten. Die Hausbewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Im Haus wurden die Räumlichkeiten vermutlich nach Schmuck und Bargeld durchsucht. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. (lt)

Hinweise an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0..

