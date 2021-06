Hofstetten: Unbekannte brechen ins AWZ Hofstetten ein

Einbrecher steigen in ein Gebäude des Abfallwirtschaftszentrums Hofstetten ein. In einem Tresor machen sie fette Beute.

Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in das Verwaltungsgebäude des Abfallwirtschaftszentrums in Hofstetten eingedrungen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Sonntag, 21.20 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, hebelten die professionell agierenden Täter ein Fenster des frei stehenden Gebäudes an der Westerschondorfer Straße auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein, teilt die Polizei mit. Auf der Suche nach Bargeld flexten die Unbekannten mit eigens dafür mitgeführtem Werkzeug einen vorgefundenen Tresor auf und entwendeten daraus eine vierstellige Summe. (lt)

Hinweise Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08141/612-0 um Hinweise.