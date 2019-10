vor 16 Min.

Hoher Sachschaden bei Feuer in Inning

Mehrere Feuerwehren mussten am Freitagabend einen Brand in Inning bekämpfen.

In der Ammerseegemeinde Inning hat am Freitagabend ein Dachstuhl gebrannt. Welche Folgen der Brand für die Bewohner hat.

Am Freitagabend mussten mehrere Feuerwehren zu einem Brand in Inning ausrücken. Laut Polizeibericht bemerkten die Bewohner eines Wohn- und Geschäftshauses am Frauenhoferweg, dass der Dachstuhl über einer Dachgeschosswohnung in Brand geraten war. Sie verständigten um 19.40 Uhr die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte aus Buch, Inning und Oberalting kamen zwar noch rechtzeitig, um einen Vollbrand zu verhindern. Dennoch wurde das Haus stark beschädigt. Die beiden Wohnungen sind derzeit nicht nutzbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Alle sechs Hausbewohner, darunter zwei Kinder, blieben unverletzt.

Die Kripo prüft einen Zusammenhang

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch am Freitagabend von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen. Derzeit ist unklar, was das Feuer ausgelöst hat. Nachdem im Laufe des Nachmittages an einem benachbarten Anbau auch Schweißarbeiten durchgeführt wurden, wird ein Zusammenhang geprüft. (lt)

