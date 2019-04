13:52 Uhr

Holocaustgedenken: Landtagspräsidentin Aigner in der Welfenkaserne

In der Welfenkaserne fand am Dienstag eine Gedenkfeier anslässlich der Befreiung der KZ-Außenlager statt.

Anlässlich des Jahrestags der Befreiung der KZ-Lageraußenlager kamen am Dienstag viele Festgäste nach Landsberg. Die Gedenkfeier findet traditionell in der Welfenkaserne statt.

Von Dominic Wimmer

Der Jahrestag der Befreiung der KZ-Außenlager von Dachau hat sich am zum 74. Mal gejährt. Bei der zentralen Gedenkfeier in der Welfenkaserne bei Landsberg nahmen viele Festgäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil. Unter ihnen waren unter anderem die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Bereits am Montagabend hatte der Auftakt der Gedenkwoche in Kaufering stattgefunden. Dort fand am Mahnmal am Bahnhof eine Gedenkfeier statt.

