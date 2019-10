Holpriger Start für die Online-Zulassung

Plus Seit 1. Oktober kann man sein Fahrzeug online zulassen - eigentlich... Warum die Kfz-Zulassung übers Internet im Landkreis Landsberg noch nicht klappt.

Seit Dienstag, 1. Oktober, sollte in den Kfz-Zulassungsstellen in Landsberg und im gesamten Land eigentlich eine neue Zeit anbrechen. Doch aus der für den 1. Oktober angekündigten Online-Zulassung wurde nichts: Gegen Mittag erhielt Stefan Pätzold, der Leiter der Zulassungsstelle, eine E-Mail der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung: Es gebe Probleme mit der Umstellung. Ab wann das System laufen soll.

Jährlich kommen rund 30.000 Personen in die Zulassungsstelle

Aufgrund von Systemarbeiten werde „iKfz“, die „internetbasierte Kraftfahrzeugzulassung“, voraussichtlich erst ab 7. Oktober möglich sein. Über 50.000 Zulassungen werden jährlich in der Kreisbehörde vorgenommen, über 30.000 Personen kommen dazu in die Zulassungsstelle, so die Statistik des Landratsamts. Zwar könne die Besucherzahl in den anderen Fachbereichen in der Regel nur geschätzt werden, sicher sei aber, so die Auskunft von Sprecher Wolfgang Müller, dass die Zulassungsstelle der besucherstärkste Fachbereich sei. „Diese Zahlen werden nirgends erreicht.“

In Zukunft könnten die Zahlen aber zurückgehen. Ein Besuch in der Landsberger Von-Kühlmann-Straße ist in vielen Zulassungsfällen künftig nicht mehr notwendig. Den Weg dorthin können sich alle sparen, die einen Personalausweis mit Online-Funktion haben. Seit Juli 2017 verfügt jeder neue Ausweis über diese Funktion, seit 2010 konnte sie schon wahlweise aktiviert werden. Jemanden anderen mit der Zulassung zu bevollmächtigten, ist im internetbasierten Verfahren hingegen nicht möglich. Grund ist die elektronische Identifizierung. Die hierfür erforderliche PIN sollte der Ausweisinhaber geheimhalten. Wie die Online-Zulassung funktioniert, kann auf der Internetseite des Landratsamts nachgelesen werden.

Ein Kennzeichen muss man sich trotzdem besorgen

Auf eines weist Zulassungsstellenleiter Pätzold aber hin: Auf der Straße bewegen darf man sein Auto oder Motorrad weiterhin erst dann, wenn man die vom Landratsamt ausgestellten Papiere und die Träger für die Stempel- und HU-Plakette erhalten hat. „Man spart sich lediglich die Anfahrt und die Wartezeit und die Parkgebühren“, erklärt Pätzold. Die Papiere kämen in der Regel nach wenigen Tagen per Post beim Fahrzeugbesitzer an. In Ausnahmefällen könnte aber auch weiter ein Gang zum Amt notwendig sein: Etwa, wenn jemandem ein Fehler bei der Eingabe der Daten unterlaufen ist. Was man trotzdem braucht, ist ein Kennzeichen, das man sich bei einem privaten Schilderdienst fertigen lassen kann.

Für die Mitarbeiter ändert sich nichts

Für die Mitarbeiter der Zulassungsstelle ändere sich der Aufwand nicht, so Pätzold: „Der Unterschied ist lediglich, dass unsere Kunden die Anträge nicht mehr persönlich am Schalter abgeben, sondern von zu Hause aus stellen.“ Die Anträge würden wie bisher von den Sachbearbeitern geprüft, die dann auch die Papiere versandfertig machen. Bisher konnten bereits Online-Abmeldungen und eingeschränkt Online-Wiederzulassungen getätigt werden. Jedoch machten davon nur wenige Fahrzeugbesitzer Gebrauch: Seit Januar 2015 gab es bei mehr als 80.000 Vorgängen nur 163 Online-Abmeldungen.