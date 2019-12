Holzhausen: Diskussion um Wohnungen für Senioren

Plus In Holzhausen soll auf einer alten Hofstelle eine Anlage mit 14 Wohnungen, Carports und drei Garagen entstehen. Das gefällt nicht jedem. Was die Kritiker sagen.

Ist der Neubau einer seniorengerechten Wohnanlage in Holzhausen mit der umliegenden Bebauung vereinbar und Ortsbild-verträglich? Vor allem einige Gemeinderäte aus dem Iglinger Ortsteil stehen dem Projekt skeptisch gegenüber. Nach langer Diskussion wurde dem Bauantrag aber zugestimmt. Und so können in unmittelbarer Nachbarschaft zum Brauereigasthof 14 Wohnungen gebaut werden. Kritisiert werden die Größe des Gebäudes und die Parksituation.

Nachdem der Bauausschuss zu keinem Ergebnis kam, wurde das Projekt im Gemeinderat diskutiert. Bedenken wurden wegen der verkehrlichen Situation und der Kubatur des Baus geäußert. Bürgermeister Günter Först hatte darauf aufmerksam gemacht, dass es wegen der Ausweisung eines Baugebiets in unmittelbarer, nördlicher Nachbarschaft zwei Gutachten gibt. Sie betreffen Geruchsimmissionen vom nordwestlichen Bauernhof und Lärmimmissionen vom Biergarten.

Ein wenig schöner „Garagenhof“

Vor der Abstimmung wurde das Vorhaben ausgiebig diskutiert. Während die Iglinger Gemeinderäte fast durchweg angetan waren von dem Projekt, äußerten die den Ortsteil Holzhausen vertretenden Ratsmitglieder etliche Ressentiments. Ihm gefalle die Kubatur absolut nicht, sagte beispielsweise Christian Fichtl. Für Matthias Magg ist das Prinzip gut, die Südansicht des Gebäudes weise für ihn aber viel zu viel Glas auf. Zweiter Bürgermeister Peter Blattner kritisierte die Stellplatzsituation mit einem wenig schönen „Garagenhof“. Es solle eine gute Lösung gefunden werden, so Blattner. Zukünftige Bauvorhaben im Ort sollten sich nicht an einem weniger guten Beispiel orientieren können. „Innerörtliche Verdichtung ja, aber zuträglich“, so Blattner.

Lob für das Konzept

Der Iglinger Gemeinderat Thomas Ziegler kann Haus und Konzept befürworten, „aber nicht an dieser Stelle“. Dominique Graf von Maldeghem hegt keine Befürchtungen bezüglich Aussehen und Lage der Anlage. Das Konzept mit Wahlmöglichkeiten wie dazu buchbarer Betreuung sieht von Maldeghem ebenfalls sehr positiv und „komplett durchdacht“. Optik sei meist subjektiv, sagte Peter Heiland und brachte den Vergleich „schmale Kuhstallfenster oder großflächige Verglasung an der Südseite“. Zur von Blattner angeregten Tiefgarage sagte Heiland, „davon sollten wir an dieser Stelle mit moorigem Untergrund schnell Abstand nehmen“.

Für Gudrun Glatz ist positiv, dass die Wohnungen nach Fertigstellung erst an Einheimische zum Kauf angeboten werden und erst bei fehlendem Interesse in den freien Markt gehen. Thomas Höfler ist wichtig, dass die Belange der Landwirtschaft und des Gasthofs berücksichtigt werden, beide dürfen wegen des Baus keine Einschränkung erfahren. Beides wurde in die Beschlussfassung aufgenommen. Zum Erscheinungsbild meinte Thomas Höfler: „Wir wollen doch kein Museum“. Am Ende der Diskussion wurde dem Bauantrag mit 11:3 Stimmen das gemeindliche Einvernehmen.

Eine ähnliche Anlage steht in Rott

Bei dem in Holzhausen geplanten Vorhaben eines Bauträgers handelt es sich um eine Anlage für seniorengerechtes Wohnen. Auf einem 1200 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Flurstraße/Kapellenweg (Teilbereich), in unmittelbarer Nachbarschaft vom Biergarten des Brauereigasthofs und eines Spielplatzes, sollen 14 Wohnungen, elf Carports und drei Garagen entstehen. Ein ähnliches Gebäude hat der Bauwerber in Rott bereits verwirklicht. Einige Iglinger Gemeinderäte hatten diese Anlage besichtigt.

Für das Vorhaben in Holzhausen wird ein seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr bewohntes Bestandsgebäude abgerissen. Der Neubau entsteht in ähnlicher Kubatur an gleicher Stelle. Die vorgeschriebenen 19 Stellplätze können nachgewiesen werden. Die Anzahl der Stockwerke orientiert sich an den Nachbarbebauungen.