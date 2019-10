Hospiz: Der Tod braucht einen Platz im Leben

Plus „Bis zuletzt lachen“ – Eine Projektwoche mit dem Hospiz- und Palliativverein überzeugt mit vielen Themen und besonderer Kunst. Ein Thema, das gerne totgeschwiegen wird

Mutig und offensiv mit dem Thema Sterben umgehen, das gelingt nicht jedem. Beim Hospiz- und Palliativverein Landsberg kann man einiges dazu lernen. „Die Themen Sterben, Tod, Trauer sollen wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken“, erklärte Roswitha Schmidbaur bei der Eröffnung der Ausstellung „Abschied“. Das sei eines der Anliegen des Hospiz- und Palliativvereins Landsberg, so das Vorstandsmitglied. Den Welthospiztag am 12. Oktober habe der Verein deshalb zum Anlass genommen, eine Projektwoche mit dem mutigen Titel „Bis zuletzt lachen“ mit viel Information und Unterhaltung zu organisieren. Kabarett, Theater, Vorträge, Gesprächsrunden und eben diese Ausstellung sollen Besuchern die Möglichkeit bieten, sich unverkrampft an Sterben und Tod anzunähern.

Unverhoffte Begegnung mit dem Thema Abschied

Die Schau wurde konzipiert und kuratiert von Catherine Koletzko (projektraum alte bergstrasse). Im vergangenen Jahr habe sie eine unverhoffte Begegnung mit dem Thema „Abschied“ gehabt, erklärte Koletzko bei der Vernissage. Eine Begegnung mit Aha-Effekt, wie sich sich erinnert: „Aha, Bestattung kann auch anders gehen.“ Eine Alternative konnten die Gäste der Vernissage bereits zu Beginn erleben. Bei meditativen Klängen legten Personenpaare unterschiedlich gestaltete Trauerbänder über einen Sarg. Die Idee dahinter sei, dass Angehörige eines Toten ein solches Band aus verschiedenen Naturmaterialien, eventuell auch speziell auf die gestorbene Person bezogen fertigen und es zu zweit über den Sarg legen.

Kein leichtes Unterfangen

Dabei werde der Tote ein letztes Mal in die Mitte genommen. Insgesamt vermittelten die ausstellenden Künstler ein breites Spektrum, wie mit Tod und Trauer umgegangen werden könne, so Koletzko. Darauf ging Kulturbürgermeister Axel Flörke in seiner Einführung ein. „Wie kann so ein Thema künstlerisch bearbeitet werden?“ Die Hinführung sei zunächst kein leichtes Unterfangen gewesen. „In früheren Zeiten war das irdische Leben nur Vorbereitung auf das ewige Leben.“ Der Tod sei folglich Teil des Lebens gewesen. Heute werde dieser verdrängt, habe keinen Platz mehr im Leben. „Die Veranstaltungswoche ist gerade auch deshalb sehr wichtig.“

Porträts mit großer Eindringlichkeit

Die Ausstellung „Abschied“ wird dominiert von großformatigen Arbeiten der in Grafrath lebenden Künstlerin Gitte Berner-Lietzau. In gedeckten Gelb- und Brauntönen, mit Asche als Strukturengeber, hat sie Porträts von großer Eindringlichkeit geschaffen, deren ganze Schönheit und Tiefe erst beim Betrachten aus einiger Entfernung so richtig zur Geltung kommen. „Ihre Bilder erinnern an Gemälde der Frührenaissance in Oberitalien“, sagte Flörke darüber. Zeit sei ein wichtiger Faktor bei der Entstehung, „sie malt, bis das Bild mit ihr spricht“. Vom Dießener Künstler Johann Neuhauser sind kleinformatige (Tusche)Zeichnungen und Drucke zu sehen. Seine Auseinandersetzung mit dem Tod sei eine humorvolle, so der Laudator. Deutlich wird das bei der Serie „Totentanz“. Der Sensenmann tanzt bei Neuhauser mit seinem „Opfer“ Tango und das so lang, bis es sich von selbst ergibt und ihm willig folgt.

Der Sarg, eine schwierige Kiste

Dass der Tod dazugehört, „einen Platz im Leben braucht“, wie es Flörke ausdrückte, macht der Künstler mit Darstellungen von einem Weinstock deutlich. Dieser wirke ein halbes Jahr wie tot, und doch erwache er Jahr für Jahr zu neuem Leben. Berührend ist Neuhausers Kartoffel: Das verfaulende Innere - ein Totengerippe. Darüber, aus noch verbliebenen „Wertstoffen“, künden zarte, lilafarbene Keime von neuem Leben. Die Uttinger Filzkünstlerin Trine Pesch zeigt in der Schau, wie Sargausstattungen, Urnenumhüllungen und Hüllen für Sternenkinder auch aussehen können. Alles ist gefilzt. Der Tote bekommt von ihr ein unvorstellbar zartes, durchscheinendes Kleid und liegt auf Kissen und Decken aus Natur-Schafwolle, nur leicht mit Pflanzenfarben eingefärbt. Der Sarg, eine „schwierige Kiste“: So bezeichnet ihn der Augsburger Fred Theiner, der in seiner Schreinerei Särge und urnen nach persönlichen Vorstellungen fertigt. Beziehungsweise auch den Auftraggeber selbst fertigen lässt, wie Axel Flörke erklärte. Nicole Gruber wiederum beschnitzt die Särge, die nach Meinung von Theiner durchaus auch vor ihrer finalen Verwendung Teil der Wohnungseinrichtung sein können. Von Susanne Sommer ist alternative Trauerfloristik zu sehen. Ihre Kränze und Gebinde sind aus Naturmaterialien. Die eingangs erwähnten Trauerbänder sind Sommers Idee.

„Abschied“ Ausstellung zum Thema Tod und Trauer in der Säulenhalle Landsberg, mit Arbeiten von Trine Pesch, Susanne Sommer, Nicole Gruber, Fred Theiner; geöffnet bis Sonntag, 20. Oktober täglich von 11 bis 15 Uhr. Am Freitag, 18. Oktober wird die Schau während der Öffnungszeit als offenes Atelier benutzt.

Weitere Programmpunkte: