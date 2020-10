vor 17 Min.

Hoteliers im Landkreis Landsberg kritisieren das Beherbergungsverbot

Plus In Bayern gilt ein Übernachtungsverbot für Gäste aus deutschen Risikogebieten. Das kommt bei vielen Hotelbetreibern im Landkreis Landsberg nicht gut an. Warum sie sich wie Detektive fühlen.

Von Thomas Wunder

Sie sind eigentlich darum bemüht, ihre Gäste zufriedenzustellen. Doch seit Donnerstag fühlen sich viele Hoteliers im Landkreis Landsberg wie Detektive. Denn nachdem die Bundesländer am Mittwoch ein Beherbergungsverbot vereinbart haben, dürfen Gäste, die aus einem deutschen Risikogebiet stammen oder von dort weiterreisen, unter anderem in Bayern nicht in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und anderen kommerziellen Unterkünften übernachten. Kontrollieren sollen das die Hoteliers. Und das sorgt im Landkreis für viel Kritik.

Das Robert-Koch-Institut weist jeden Tag die Städte und Landkreise als deutsche Risikogebiete aus, in denen der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner oberhalb des Warnwerts 50 liegt. Diese Zahl zeigt die in den vergangenen sieben Tagen erfassten neuen Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner. Für Gäste aus Risikogebieten ist eine Übernachtung in Bayern nicht uneingeschränkt möglich. Der Mietvertrag mit dem Hotel ist damit beendet, das angezahlte Geld wird dem Gast erstattet. Aber: Wer einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen kann, darf weiterhin in Hotels in Bayern übernachten. Für private Übernachtungen etwa bei Freunden gibt es in Bayern keine Beschränkungen. Und es gibt auch keine Einreiseverbote.

Das Ausfüllen des Meldescheins sorgt in manchem Hotel für Ärger. Bild: Thorsten Jordan

Bei vielen Hoteliers im Landkreis Landsberg kommt das Beherbergungsverbot nicht gut an. Ludwig Jehle, der Eigentümer des Kramerhofs in Riederau, ärgert sich über die zusätzliche Arbeit und steht der Regelung skeptisch gegenüber. Es sei schlichtweg unangenehm, die Gäste zu kontrollieren. Zudem drohe nun nach drei guten Monaten im Gastgewerbe wieder ein Rückschritt, weil viele Gäste verunsichert seien. „Wir haben schon die ersten Stornierungen fürs Wochenende erhalten“, sagt Jehle – von Gästen aus Risikogebieten, aber auch aus anderen Gegenden in Deutschland.

Andreas Spitzer, der seit 1967 den Landsberger Hof im Landsberger Osten betreibt, versteht nicht, warum nur Hotels Personen aus Risikogebieten abweisen müssen. „Diese Personen dürfen in einer Tankstelle einen Kaffee trinken, ein Restaurant besuchen oder in einem Privathaushalt übernachten. Nur in ein Hotel dürfen sie nicht.“ Auch er ärgert sich darüber, dass er jetzt Detektiv spielen muss. Dabei gebe es doch schon von einigen Gästen Widerspruch, wenn sie nach Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gefragt werden. Gerade die Registrierung der Gäste sollte einfacher gestaltet werden, sagt Spitzer, der Urlauber, Geschäftsreisende und Arbeiter zu seinen Kunden zählt.

Die Suche nach Risikogebieten dauert

Bis zu 80 Gäste können aktuell im Landhotel Endhart in Landsberg untergebracht werden. Geschäftsführer Philipp Krause kritisiert vor allem, dass das Beherbergungsverbot ohne Vorlauf angeordnet wurde. Nun müssten die Hoteliers sehen, wie sie damit umgehen. „Wir haben eine halbe Stunde gesucht, bis wir alle Risikogebiete gefunden haben“, sagt Krause. Woher ein Gast kommt, steht im Personalausweis. Doch auch da gibt es laut Krause einen Haken: „Was mache ich, wenn ein Gast sich weigert, seinen Ausweis herzuzeigen?“

Im Vienna House Easy in Landsberg nutzen umliegende Unternehmen und Institutionen unter der Woche Tagungsräume und Hotel für Veranstaltungen und Gäste. Am Wochenende kommen vorwiegend Kurzurlauber. „Wenn die Adresse von Hotel- wie Tagungsgästen vor Anreise bekannt ist, wird der Gast vorab kontaktiert, falls er aus einem Risikogebiet kommt“, sagt Pressesprecherin Eva Reinecke. Der Gast könne weiterhin anreisen, falls er einen Test vorlegen kann, ansonsten müsse er stornieren oder umbuchen.

Auch in Landsberg wünscht man sich mehr Vorlaufzeit

Das Wort Beherbergungsverbot impliziere, dass die Hotels und nicht der Gast in der Verantwortung sind, sagt Reinecke. Primär liege diese aber beim Gast. „Wer betroffen ist, sollte sich an die Regeln halten.“ Als Hotel nun aber für die Umsetzung in die Verantwortung genommen zu werden, sei eine zusätzliche Herausforderung, vor allem da sich die Datenlage täglich ändere. „Wir bewältigen diese aber selbstverständlich.“ Dennoch hätte man sich für die Planungssicherheit von der Regierung gewünscht, mehr Vorlaufzeit zu bekommen.

Wendelin Hipp aus Hofstetten ist Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands. Bild: Thorsten Jordan

Wendelin Hipp, der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands, vertritt rund 90 Mitglieder. Er zeigt ob der steigenden Fallzahlen Verständnis für das Beherbergungsverbot. „Es ist auch wichtig, unsere Mitarbeiter zu schützen“, sagt der Seniorchef des Landgasthofs in Hofstetten. Viele seiner Gäste hätten sich in den vergangenen Monaten diszipliniert an die Corona-Regeln gehalten. „Wir vertrauen unseren Gästen“, sagt er in Bezug auf deren Angaben auf den Meldezetteln.

