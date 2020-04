vor 2 Min.

Hoteliers und Gastwirte: Zwischen Hoffnung und Existenzangst

Seniorchef Wendelin Hipp vom gleichnamigen Landgasthof in Hofstetten sitzt an der vereinsamten Rezeption.

Plus Wie geht es Hotels und Gaststätten im Landkreis in Zeiten der Corona-Krise? Jetzt dauert es noch länger, bis sie wieder öffnen dürfen. Was den Betreibern aktuell Mut macht.

Von Thomas Wunder

Wenn Wendelin Hipp in der leeren Gaststube sitzt, dann ist das schon ein komisches Gefühl. Keine Gäste, seit Wochen. Der Seniorchef des Landgasthofs in Hofstetten ist 71 Jahre alt. In all den Jahren habe er so eine Situation nicht erlebt. Maria Keßler vom Gasthaus Luitpold in Leeder spricht von Existenzangst. Denn seit Donnerstag ist klar, dass Hotels- und Gaststätten in nächster Zeit nicht wieder öffnen dürfen. Doch in der Krise gebe es auch Hoffnung. Denn der Zuspruch der Kunden sei enorm.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Wendelin Hipp ist auch der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands. Er vertritt rund 90 Mitglieder aus dem Landkreis. Noch habe er keine Nachricht davon, dass ein Hotel oder ein Gasthaus aufgrund der Auflagen aufgeben muss. Viele Gastwirte würden mittlerweile einen Abholservice anbieten. „Das klappt gut“, sagt Hipp in Bezug auf das eigene Gasthaus. „Wir müssen nach jedem Strohhalm greifen“, sagt er und denkt dabei auch an die Soforthilfe des Freistaats, die das Gasthaus erhalten habe. Dennoch gelte derzeit auch beim Hipp Kurzarbeit. Der Verband fordert ein Rettungspaket Heftige Kritik an der Entscheidung zu den Corona-Maßnahmen vom Donnerstag kommt von Guido Zöllick, dem Präsidenten des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. „Unsere Betriebe waren die ersten, die geschlossen wurden, und sind nun die letzten, die wieder öffnen dürfen“, sagt er. Wichtig sei jetzt ein sofortiges Rettungspaket für die Branche. Nur so ließen sich eine Pleitewelle nie gekannten Ausmaßes und Massenarbeitslosigkeit verhindern. An erster Stelle stehe dabei die Einführung der reduzierten Mehrwertsteuer für gastronomische Umsätze ab dem ersten Tag der Wiedereröffnung, steuerliche Entlastung und die Bildung eines Rettungs- und Entschädigungsfonds für das Gastgewerbe. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Peter Spitzer vom Hotel Landsberger Hof in Landsberg hält nicht viel von einer Reduzierung der Mehrwertsteuer, wie sie Zöllick fordert. Weit mehr würde eine steuerliche Entlastung helfen, mehr noch eine Rückerstattung. Auch er hat die Soforthilfe des Freistaats erhalten. Die helfe, jedoch würden die laufenden Kosten und die Vorauszahlung an das Finanzamt die Soforthilfe gleich wieder aufbrauchen. Innerhalb von drei Tagen 90 Stornierungen Peter Spitzers Familie betreibt den Landsberger Hof seit 1967. Nun ist das Hotel vorerst geschlossen, weil keine Gäste kommen. „Wir haben keine Eintagesgäste, keine Urlauber, keine Veranstaltungen und keine Fortbildungen“, sagt Spitzer. Zu Beginn der Krise habe er innerhalb von drei Tagen rund 90 Stornierungen erhalten. Und wenn dann doch jemand anrufe, dürfe er ihn nicht beherbergen. Spitzer erzählt von einem Ehepaar, das nachts am Bahnhof in Kaufering gestrandet war und ihn um ein Zimmer bat. Da es privat unterwegs war, musste er dem Paar absagen. Jeden Morgen stehe er traurig auf, sagt der Hotelier. Auch dass er mal länger schlafen könne, sei aufgrund der aktuellen Lage kein Stimmungsaufheller. Seine Mitarbeiter habe er freigestellt. „Ich zahle weiter, so lange ich kann.“ Die Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie will Peter Spitzer nicht kritisieren. „Jeder, der vernünftig ist, sollte daheim bleiben“, sagt er. Maria Keßler vom Luitpold in Leeder richtet Tüten mit Bärlauch-Meersalz-Säckchen für den Außerhausverkauf her. Bild: Thorsten Jordan Wann werden Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und ähnliche Veranstaltungen wieder erlaubt sein? Das fragt sich Maria Keßler vom Gasthaus Luitpold in Leeder. Die Hochzeiten im knapp 160 Personen fassenden Luitpoldsaal seien bis Ende Juni bereits abgesagt. Und danach? Für uns ist ausschlaggebend, was darüber entschieden wird. Derzeit komme über den Abholservice „a bisserl was rein“. Der Lieferservice sei nicht groß rentabel, aber man bleibe in Erinnerung. Mit Erfolg: Der Zuspruch sei groß. „Die Gäste helfen uns in vielerlei Hinsicht“, sagt die Gastwirtin. Sie würden Gutscheine für spätere Besuche kaufen und versichern, dass sie nach der Krise häufiger vorbeischauen würden. „Diese Treue und Solidarität macht einen dankbar.“ Doch aktuell hat Maria Keßler auch Existenzangst. Und die Sorge um die Mitarbeiter treibe sie um. Die Angestellten seien aktuell in Kurzarbeit. Den Abholservice bestreite sie mit ihrem Mann und einem Mitarbeiter. Auch der Luitpold hat die Soforthilfe des Freistaats erhalten. Die 5000 Euro seien zügig überwiesen worden, sagt Keßler. Doch auch laufende Kosten und Steuervorauszahlungen seien zu bezahlen. Und wie geht es weiter, wenn die Gaststätten wieder öffnen dürfen. Das werde auch nicht so einfach, meint Maria Keßler. Auch dann werde noch der Mindestabstand einzuhalten sein, was die Zahl der Plätze in der Gaststube verringere. Aber immerhin wäre dann die Gaststube nicht mehr leer. Einen Kommentar zum Thema lesen Sie hier: Der Staat muss Hotels und Gaststätten helfen

Themen folgen