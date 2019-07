06:00 Uhr

Humor von Bürgermeister Karg kommt bei Söder-Mitarbeiter nicht gut an

Ein Witz, den Bürgermeister Erwin Karg im Rahmen des Besuchs von Ministerpräsident Markus Söder beim Bezirksmusikfest in Asch vor vier Wochen machte, sorgte auch jetzt im Gemeinderat noch für Erheiterung.

Auch beim Besuch des Ministerpräsidenten konnte es sich der Fuchstaler Bürgermeister nicht verkneifen einen Witz zu machen. So reagierte ein Regierungsbeamter.

Von Andreas Hoehne

Wenig Sinn für den Humor des Fuchstaler Bürgermeisters Erwin Karg hatte der persönliche Referent des Ministerpräsidenten Markus Söder, der schon vor dessen Eintreffen am Bierzelt des Ascher Bezirksmusikfestes war.

Gleich noch etwas anderes auflegen...

Er habe dem Referenten gesagt, erzählte Karg nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung, man lege ein Durchschreibepapier in das „Goldene Buch“ der Gemeinde, sodass Söder zusammen mit seiner Eintragung gleichzeitig noch einen Förderbescheid unterzeichne.

Der Referent habe sich daraufhin nicht nur den vorbereiteten Text der Eintragung, sondern nach der Unterschrift auch noch die Folgeseite des Buches zeigen lassen.

Söder war damit übrigens der erste, der sich in das kürzlich auf Vorstoß der Dritten Bürgermeisterin Franziska Welz neu angeschaffte Fuchstaler Gästebuch eingetragen hatte. Das Musikfest selbst sei erfreulich harmonisch und reibungslos verlaufen und der Musikverein hätte damit die Gemeinde würdig nach außen hin vertreten, lobte der Bürgermeister. Dies habe er den Verantwortlichen auch in einem Brief mitgeteilt.

Themen Folgen