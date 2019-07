vor 34 Min.

Hund beißt Fahrradfahrerin in Oberschenkel

Eine 47-jährige Frau aus Türkenfeld wurde am Freitagmorgen in Eching am Ammersee auf ihrem Fahrrad von einem Hund angefallen und gebissen.

Auf ihrem Weg zur Arbeit wurde eine 47-jährige Radfahrerin am Freitagmorgen in Eching am Ammersee von einem Hund angesprungen und in den Oberschenkel gebissen. Laut Polizeiangaben schätzte die Frau den Hund schon vorher als aggressiv ein und konnte daher noch ihren Rucksack zwischen sich und das Tier bringen. Dennoch bohrte sich ein Reißzahn des Hundes in den Oberschenkel der Frau aus Türkenfeld.

Hund beißt Radfahrerin in Eching

Wegen der Verletzung musste sich die Frau anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Wie die Polizei weiter mitteilt, führte die Hundehalterin das Tier zwar an der Leine, hatte den Hund aber in diesem Moment nicht unter Kontrolle. Die Herausgabe ihrer Personalien soll sie mit dem Verweis darauf, dass der Hund traumatisiert sei, verweigert haben.

Die Polizei Dießen ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die unbekannte Hundehalterin. (AZ)