Hund vergiftet:  Peta zahlt 1000 Euro für Hinweise

Plus Die Tierrechtsorganisation Peta zahlt Belohnung wegen des Vorfalls in Kaufering. Was man tun kann, wenn ein Tier einen vergifteten Köder gefressen hat.

Wer ist dafür verantwortlich, dass ein Rehpinscher in Kaufering vermutlich Rattengift fraß und starb? Wie berichtet nahm der kleine Hund das Gift in der Zeit von Freitag, 11. Oktober, und Montag, 14. Oktober, im Bereich der Lessingstraße auf. Die Polizei hatte um Hinweise gebeten, doch laut Pressesprecher Stefan Mang gab es bisher noch keine Zeugenaussagen zu dem Vorfall.

Zeugen dringend gesucht

Die Tierrechtsorganisation Peta setzt nun eine Belohnung aus, um die Tat aufzuklären. 1000 Euro werden für Hinweise, die den mutmaßlichen Tierquäler überführen, gezahlt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden und können sich telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Organisation melden – auch anonym. „Sollte tatsächlich ein Tierquäler Giftköder in Kaufering auslegen, um damit Vierbeinern zu schaden, so muss er gefunden werden, bevor noch weitere Hunde verletzt oder getötet werden“, sagt Judith Pein von Peta.

„Derartige Täter zu überführen ist oft schwierig, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen.“ Deshalb könne es in solchen Fällen auf den noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen. „Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Arbeit der Polizei unterstützen sowie Tierhalter für das Thema sensibilisieren und warnen. Der Täter muss sich darüber im Klaren sein, dass mit gefährlichen Stoffen präparierte Köder nicht nur für Hunde, Katzen und frei lebende Tiere, sondern auch für Kinder lebensbedrohlich sein können.“

Tierquälerei ist eine Straftat

Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Psychologen, Gesetzgeber und Gerichte seien sich mittlerweile einig, dass Vergehen an Tieren vermehrt Aufmerksamkeit verlangten. Peta verweist auf den Aggressionsforscher Dr. Christoph Paulus von der Universität des Saarlandes und zitiert: „Geschätzte 80 bis 90 Prozent aller extremen Gewalttäter haben vorher bereits Tiere gequält.“

Erbrechen und Durchfall

Was tun, wenn der Verdacht besteht, dass ein Tier einen mit Gift oder gefährlichen Gegenständen gespickten Köder gefressen hat? Sofort zum Tierarzt, schreibt Peta, denn das Tier könne an inneren Verletzungen qualvoll sterben. Bei Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen, Durchfall, starker Unruhe oder Apathie, blassen oder porzellanfarbenen Veränderungen an den Schleimhäuten, großen Pupillen, Atembeschwerden oder Krämpfen müsse ebenfalls umgehend der Tierarzt aufgesucht werden.

Sei das Tier bereits bewusstlos, sollte es in die stabile Seitenlage gebracht und die Atemwege freigehalten werden. Für eine schnelle Diagnose sei es sinnvoll, eine Probe des Köders oder des Erbrochenen mit zum Tierarzt zu nehmen.

