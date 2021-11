B17 bei Hurlach: Polizei kontrolliert den Schwerlastverkehr

Ein Großaufgebot der Polizei kontrolliert bei Hurlach auf der B17 den Schwerlastverkehr. Einige Fahrer bekommen nun Anzeigen.

Die Polizei hat am Montag und Dienstag auf der B17 bei Hurlach Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Laut Pressebericht wurde in Fahrtrichtung Landsberg im Bereich des Parkplatzes „Hurlacher Heide“ an der B17 der Schwerlastverkehr kontrolliert.

Die Polizei Landsberg wurde von Verkehrspolizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Augsburg und Hohenbrunn sowie dem Bundesamt für Güterverkehr unterstützt. Insgesamt konnten Verstöße im Bereich des Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrpersonalgesetz, Straßenverkehrszulassungsverordnung und Straßenverkehrsordnung im zweistelligen Bereich festgestellt und zur Ahnung gebracht werden. (lt)

