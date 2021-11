Hurlach

vor 18 Min.

Einbrecher erbeuten in Hurlach über 10.000 Euro

Einbrecher haben am Freitag in Hurlach über 10.000 Euro erbeutet.

Am Freitag brechen Unbekannte in ein Wohnhaus in Hurlach ein. Sie nehmen Bargeld und Schmuck mit.

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich am Freitag zwischen 16 und 19.30 Uhr in der Iglinger Straße in Hurlach ereignet hat. Die Täter erbeuteten über 10.000 Euro. Nach Angaben der Polizei hebelte mindestens ein Täter das Schlafzimmerfenster des Einfamilienhauses auf. Der oder die Täter durchwühlten das ganze Haus und nahmen Bargeld und Schmuck im Wert von über 10.000 Euro mit. Der Sachschaden an der Tür wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Laut Polizeibericht konnten mehrere Spuren gesichert werden. (lt) Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Landsberger Polizei unter Telefon 08191/932-0. Lesen Sie dazu auch Obermühlhausen Schwerer Unfall zwischen Grünsink und Obermühlhausen

