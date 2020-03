vor 33 Min.

„I bin und blab a Hippie“

Der Österreicher Wolfgang Ambros hatte etliche Hits wie „Schifoan“ oder „Es lebe der Zentralfriedhof“. Seit über zehn Jahren ist der 68-Jährige unplugged unterwegs. Am Samstag, 14. März, macht er auf seiner Tour in Landsberg Station.

Herr Ambros, schon Ihre erste Single „Da Hofa“ war 1971 ein Hit. Seitdem befindet sich Ihre Karriere im Dauerhoch. Was hat der Erfolg mit dem jungen Wolfgang Ambros gemacht und was bedeutet er Ihnen heute?

Der junge Ambros ist natürlich ganz hoch geflogen, hat aber auch die Gelegenheit gepackt und daraus eine Karriere gemacht: eine Produktion nach der anderen abgeliefert und in den 1970er- bis in die 1990er-Jahre die großen Hallen gefüllt. In der Zeit ist ein riesiges Repertoire entstanden, mit dem ich heute arbeite. Was wir jetzt in unserem Unplugged-Programm machen, ist eine aufs Wesentliche konzentrierte Darbietung dieser Lieder, die wir so bringen, wie wir uns selbst gerade fühlen: zurückgenommen und angenehm entspannt.

Klingt, als müsste der Ambros heute nichts mehr reißen?

Na ja, doch. Ich möchte schon in jedem Konzert das Bestmögliche bieten. Jede Halle ist anders und jedes Publikum, und damit auch jeder Auftritt eine andere Herausforderung … Man versucht immer sein Bestes.

Trotz des ungebrochenen Erfolgs und nach wie vor Tausender Fans war bei Ihrer jetzigen „pur“-Tour die Rede von einem Comeback?

Ich hatte letztes Jahr 70 Auftritte. Das ist für mein Alter, ich bin jetzt 68, ganz schön viel. Und das mache ich, seit ich denken kann. Also gibt es kein „Comeback“. Ich bin aber kein Mensch der Öffentlichkeit, und da auch nicht unterwegs, wenn’s nicht unbedingt nötig ist.

„Da Hofa“ ist die Vertonung eines Gedichts von Joesi Prokopetz – der 2015 anlässlich der Verleihung des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich eine bewegende Laudatio auf Sie hielt. Andere, wie der Keyboarder Günter Dzikowski, mit dem Sie jetzt auch wieder auf Tour sind, begleiten Ihre Karriere beinahe von Anfang an. Was wäre Wolfgang Ambros ohne seine langjährigen Freunde und Wegbegleiter?

Schwer zu sagen, ohne die Musik gäbe es sehr wahrscheinlich auch Freunde, andere eben. Aber es sind nun mal diese und ein paar weitere Herren in mein Leben gekommen. Die Zusammenarbeit mit ihnen hat sich aufs Fruchtbarste entwickelt. Warum sollte ich da etwas verändern? Ich bin ein treuer Mensch. Und im Beruflichen gilt sowieso: Never change a winning team.

Der Liedtexter Ambros scheint das besonders Frauen gegenüber anders zu sehen: Wenn’s nicht passt, bekommen die schon mal recht schnell den Laufpass. Lohnt es sich nicht, um die Liebe zu kämpfen?

Das kann man nicht verallgemeinern. Wenn es denn eine Liebe ist, die es wert ist, darum zu kämpfen, dann lohnt es sich natürlich zu kämpfen. Aber wenn man zur Ansicht gelangt, es ist besser, Schluss zu machen, muss man auch das tun.

Noch einmal zum Menschen Wolfgang Ambros: 1968, als gerade 16-Jähriger, sind Sie aus der vorgezeichneten bürgerlichen Laufbahn ziemlich ausgeschert. Und haben glücklich zurückgefunden?

Zurückgefunden? Nein, warum auch? Ich bin ja nicht „vom Weg abgekommen“. Ich bin ein 68er und werde bis zu meinem seligen Tod daran bestimmt nichts ändern. I bin und blab a Hippie.

Der seinen Mund nicht nur zum Singen auftut. Das führt - wie zuletzt im Herbst 2018 – zu oft heftigen Reaktionen. Wie gehen Sie damit um?

Das war eine einmalige Angelegenheit und wird mir nicht wieder passieren. In dem SZ-Interview, auf das Sie anspielen, habe ich nur die Fragen des Journalisten beantwortet – und stehe auch zu jedem Wort. Dass das in Österreich zu einer politischen Auseinandersetzung wird, habe ich nicht gewollt. Wenn jetzt jemand kommt und fragt: „Was meinen Sie zur momentanen Entwicklung in …?“, dann sage ich: „Des is mir wurscht!“

Der Liedermacher Ambros redet aber –in eingängigen Melodien – Klartext und den Menschen auf so angenehme Weise ins Gewissen, dass sie ihm gerne zuhören. Nach eigener Aussage wollen Sie als Künstler aber nur eins: „singen und den Menschen Freude bringen“?

So ist es, woher wissen Sie das denn? Na gut: Ich will niemandem ins Gewissen reden. Aber wenn ich einen Text schreibe, nimmt der natürlich auf irgendetwas Bezug. Das kann etwas Gesellschaftliches, aber auch etwas Privates sein. Ob, wie und wen ich damit erreiche, kann ich nicht wissen. Aber es soll sich keiner in irgendeiner Weise inkommodiert fühlen. I sog nur, was i sog.

Interview: Minka Ruile

Wolfgang Ambros ist am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „Ambros pur Volume VI – Das Konzert 2020“ in der Mittelschule in Landsberg zu Gast.