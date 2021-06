Die Iglinger Kultdisco Sommerkeller kehrt zurück

Plus Nicht nur wegen der Corona-Pandemie fristet der Sommerkeller bei Igling ein trauriges Dasein. Jetzt übernehmen bekannte Gastronomen aus dem Landkreis Landsberg.

Die Kultdisco Sommerkeller ist zurück. Die Diskothek im Wald bei Igling erlebte vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren einen Besucheransturm. Zuletzt verloren sich dort aber immer weniger Gäste, ehe die Lichter aufgrund der Corona-Pandemie und des Todes des langjährigen Pächters Niki Amberger ganz ausgingen. Nun übernehmen zwei ebenso bekannte wie erfahrene Gastronomen den Sommerkeller. Unsere Zeitung hat mit ihnen über ihre Pläne gesprochen und erfahren, für wann der Start geplant ist.