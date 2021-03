11:03 Uhr

Igling: Wenn nicht nur der Honig zählt

Plus Die Zahl der Imker im Landkreis Landsberg steigt. Hannes Gerstmeier aus Igling gibt Anfängern nützliche Tipps.

Von Margit Messelhäuser

Insektenhotels sind nach wie vor im Trend – und auch Bienenkästen werden immer mehr in Gärten aufgestellt. Der Natur etwas Gutes zu tun und nebenbei vielleicht noch ein Glas Honig einzusammeln, stellen sich viele verlockend vor. „Ganz so einfach ist es aber nicht“, sagt Imker Hannes Gerstmeier. Der Gartenbaulehrer aus Igling hat schon früh seine Leidenschaft für die kleinen fleißigen Insekten entdeckt – und gibt sein Wissen regelmäßig an Hobby-Imker weiter. Entscheidend: Es geht nicht darum, möglichst viel Honig zu ernten.

Als Gartenbaulehrer war Hannes Gerstmeier auch an der Waldorfschule in Landsberg tätig. „Garten und Bienen gehören einfach zusammen“, sagt der 65-Jährige, und so führte er dort auch eine Schulimkerei ein – das ist inzwischen 25 Jahre her. Auch zu Hause standen bei ihm schon Bienenkästen, die mit der Zeit immer mehr wurden. Damit steckte er auch seinen Sohn David an, der sich zum zwölften Geburtstag sein erstes Bienenvolk wünschte und heute Imkermeister ist. Schnell war beiden klar, dass es bei ihrer Imkerei um wesensgerechte Haltung der Insekten gehen sollte, und so wurden sie zur Demeter-Imkerei. „Bei uns müssen die Bienen zum Beispiel ihr Wabenwerk selber bauen“, sagt Hannes Gerstmeier.

Naturnahes Imkern bringt er Zuhörern in Vorträgen näher

Dabei verbrauchen sie mehr Honig, der dem Imker fehlt – aber es entspricht eben dem Wesen der Biene. Dieses naturnahe Imkern bringt Gerstmeier auch seinen Zuhörern in den Vorträgen näher. „Viele meinen, man stellt sich einen Kasten in den Garten mit einem Volk, und das war es.“ Dann, so der Fachmann, sei oft die Enttäuschung groß, wenn dieses Bienenvolk schon den ersten Winter nicht überlebt. „Da gehört viel mehr dazu“, weiß er. Und deshalb der Kurs, der die Neu-Imker übers ganze Jahr hin begleitet. Allein schon die Auswahl des richtigen Bienenkastens sei fast eine Wissenschaft für sich.

Grundsätzlich, sagt Gerstmeier, könne man auch auf dem Balkon einer Wohnung Bienen halten – sofern rechtlich alles geklärt sei. „Man muss sich halt darauf einstellen, dass man den Balkon dann nur noch mit gewissen Einschränkungen nutzen kann“, sagt er mit einem Schmunzeln. Wobei dabei – wie auch bei Bienenvölkern im Garten – etwas ganz Wichtiges zu beachten sei: „Die Tiere müssen auch Nahrung finden, und zwar das ganz Jahr über.“ Bei angrenzenden Parks zum Beispiel sei es oft der Fall, dass im Frühjahr zwar Blumen blühen, aber im Sommer nichts mehr zu finden sei für die kleinen emsigen Insekten.

Der Experte rät, mindestens drei Bienenvölker anzuschaffen

Professionelle Imker würden sogar mit ihren Kästen in bestimmte Gebiete fahren, damit die Tiere genug finden. „Wenn der Raps blüht, sieht man beispielsweise dort am Rand immer wieder auch Bienenkästen stehen.“ Allerdings rät er davon ab, dass man sich nicht nur ein Bienenvolk anschafft: „Man hält ja auch nicht nur eine Henne“, so Gerstmeier. Drei Völker sollten es schon sein, sagt er. Und dann benötige man das entsprechende Wissen. „Man muss schon einige Zeit investieren, immer wieder nach den Bienen sehen“, erklärt er. Auch bezüglich der Krankheiten und Parasiten müsse man sich auskennen. „Das Interesse ist aber groß, denn es werden immer mehr Besucher bei den Vorträgen.“

Manche Teilnehmer am Kurs essen keinen Honig

Es bleiben aber nicht alle dabei. Im Einführungskurs gibt Gerstmeier einen Überblick über Kosten, Zeit und Einsatz – oft würden schon am zweiten Kursabend einige Interessenten fehlen. „Es ist ein Hobby wie jedes andere, in das man auch investieren muss“, betont der Iglinger Imker. Manche würden es auch tatsächlich so sehen: Gerstmeier hatte auch schon Neulinge, die „gar keinen Honig essen oder denen es reicht, wenn sie ein, zwei Gläser zum Verschenken ernten können“. Wobei sich aber praktisch jeder auch über eine größere Ausbeute freue.

Und wer den Bienen allgemein einfach etwas Gutes tun will, für den hat der Fachmann auch einen Tipp: „Eine Schale mit Wasser, am besten abgestandenes Wasser, und genügend Steinen darin.“ Frisches Wasser sei für die Insekten gar nicht so gut, in dem alten Wasser würden sich mehr Nährstoffe befinden. „Über eine solche Tränke freuen sich die Bienen immer.“

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.mellifera.de

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen