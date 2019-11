Illegale Dopingmittel: Harte Strafe für Hobby-Bodybuilder

Plus Weil er zahlreiche Dopingmittel zu Hause bunkert, muss ein Hobbysportler aus dem Landkreis Landsberg vor Gericht. Seine Ex-Freundin bringt den Stein ins Rollen.

Wegen des Besitzes von Dopingmitteln in „nicht geringer Menge“ ist ein 28-jähriger Hobby-Bodybuilder aus dem Landkreis vor dem Amtsgericht Landsberg zu einer saftigen Geldstrafe verurteilt worden. Laut Richter Michael Eberle hatte der Mann die vom Gesetzgeber für Breitensportler erlaubte Menge um das 111-Fache überschritten. Ins Rollen gebracht hatte den Fall die Ex-Freundin des 28-Jährigen.

Ein Labor hat die gefundenen Substanzen untersucht

Verteidiger Helge Müller-Roden hat bei der Verhandlung eine ganz andere Auffassung als das Gericht. Das Anti-Doping-Gesetz gelte lediglich für Spitzensportler, die sich im Wettkampf messen würden. Das sei bei seinem Mandanten, der sich als „großer Sport-Fan“ bezeichnete, nicht der Fall gewesen. Der Aussage des Anwalts, dass das Gesetz gewissermaßen das „Selbstdoping“ beim Breitensport erlaube, widersprach der Vorsitzende vehement. Denn die sogenannte Dopingmittel-Mengen-Verordnung (DmMV) basiere auf zwei Strängen: Sie ziele auf Chancengleichheit und Fairness bei den Wettkämpfen und auf den Schutz der Gesundheit ab. Der springende Punkt sei die unterschiedliche Menge der Substanzen, die genommen werden dürften: Leistungssportler nichts, Amateure eine sogenannte „geringe Menge“, die nicht jeder für sich nach Lust und Laune festlegen könne. Das regle die DmMV.

Auf deren Grundlage wurden in einem Institut für Dopinganalytik und Sportchemie die sechs verschiedenen Substanzen untersucht, die in der Wohnung des Angeklagten gefunden worden waren. Die Ergebnisse trug Dr. Claudia Rautenberg im Sitzungssaal vor. Sie sprach bei der festgestellten Menge an Stereoiden von 25 Gramm. Sie nannte dies eine „beachtliche Menge“. Mit dem vom Angeklagten ins Feld geführten Eigenkonsum sei dies durchaus zu vereinbaren, meinte die Doping-Expertin.

Beim Auszug ruft die Ex-Freundin die Polizei

Der 28-Jährige wies daraufhin, dass er drei Dopingmittel nicht vertragen und dann die Finger davon gelassen habe. Eineinhalb Jahre soll der Beschuldigte Dopingmittel zu sich genommen haben. Jetzt nicht mehr, sagte er in der Verhandlung. Außerdem könne es sein, dass er die eine oder andere für den Muskelaufbau erworbene Substanz irgendwo in der Wohnung habe liegen lassen und nicht mehr daran gedacht habe. Anwalt Müller-Roden ließ sogar anklingen, dass die von der Polizei aufgefundenen Substanzen nicht unbedingt alle seinem Mandanten zugeordnet werden könnten. Denn es handelte sich um die gemeinsame Wohnung mit seiner Ex-Freundin.

Die Staatsanwaltschaft fordert sogar eine Haftstrafe

Diese habe in seiner Abwesenheit die Beamten gerufen und ihnen die Dopingmittel in Küche, Bad und Wohnzimmer gezeigt und letztlich auch ausgehändigt. Zu diesem Zeitpunkt wohnte die Frau nicht mehr dort und war mit dem Auszug beschäftigt. Rechtlich war das Vorgehen der Frau nicht in Ordnung, monierte der Verteidiger.

Auch Richter Michael Eberle war davon nicht angetan. Er war überzeugt, dass es keine Böswilligkeit der Beamten, sondern eher eine Schludrigkeit gewesen sei. Sein Verteidiger forderte Freispruch. Die Staatsanwältin plädierte für fünf Monate Haft, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden sollen. Außerdem sprach sie sich für eine Zahlung von 1000 Euro an eine soziale Einrichtung aus. Richter Eberle verhängte für den vorsätzlichen Besitz von Dopingmitteln eine Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro.