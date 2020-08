vor 16 Min.

Im Büro in Reichling ist der Rathauschef eher selten anzutreffen

Plus Johannes Leis ist seit 1. Mai Bürgermeister in Reichling. Nicht nur die Großbaustellen in der Gemeinde sorgen dafür, dass er viel unterwegs ist. Sein Wahlkampfslogan bekam durch Corona eine neue Bedeutung.

Von Manuela Schmid

Bei den Kommunalwahlen im vergangenen März sind in mehreren Gemeinden im Landkreis neue Bürgermeister gewählt worden. Am 1. Mai sind sie ins Rathaus eingezogen. Im LT ziehen sie eine Bilanz nach 100 Tagen im Amt. Heute: Johannes Leis aus Reichling.

„Ich übe mein Hobby in Vollzeit aus“, sagt Johannes Leis über seine Bürgermeistertätigkeit. Er ist seit mehr als 100 Tagen nun der Rathauschef der Gemeinde Reichling, die neben Reichling auch die Ortsteile Ludenhausen, Gimmenhausen und Reichlingsried einschließt. Sein Start war allerdings alles andere als einfach.

„Durch mein politisches Engagement im Vorfeld fiel es mir eigentlich nicht schwer, mein Hobby zum Beruf zu machen“, erklärt der Reichlinger Bürgermeister, der seit dreieinhalb Jahren auch den CSU-Ortsverband leitet. Vielmehr war es für ihn eine neue Herausforderung, die er angepackt hat – eine Herausforderung mit ganz neuen Aufgaben: „Der Amtsantritt war nicht nur ein Sprung ins kalte Wasser, sondern eher vergleichbar mit der Ice Bucket Challenge“, meint der 30-Jährige, der zuvor nicht im Gemeinderat war.

Zu viel Arbeit für einen Nebenjob

Für seine neue Tätigkeit hat Leis seine alte Arbeitsstelle (er war Angestellter in Führungsposition bei einer Motorsportfirma) aufgegeben. Im Rückblick die richtige Entscheidung: Denn als Nebenjob – so hat Leis inzwischen festgestellt – sei die Bürgermeistertätigkeit nicht machbar gewesen. Einerseits aufgrund der Größe der Gemeinde mit seinen Ortsteilen, andererseits wegen der vielen Bauvorhaben, die momentan laufen.

Da in seiner Gemeinde gerade etliche Projekte mitten in der Ausführung sind, ist Leis momentan auch ständig unterwegs: Er ist zurzeit mehr auf den Baustellen als im Rathaus anzutreffen. Angefangen von der Großbaustelle beim Happerger in Ludenhausen über den Riederweg und das Umfeld des Reichlinger Friedhofs bis hin zum Baugebiet im Kinsfeld, das erweitert werden soll.

Für eine Wiederwahl in Reichling bereit

Ob er manchmal seine alte Arbeitsstelle vermisst? „In der dritten Woche nach Amtsantritt überkam mich selbstverständlich einmal der Gedanke, wie schön es wäre, wieder die alten ,einfachen’ alltäglichen Probleme zu bewältigen“, gibt Leis zu. „Allerdings, wenn man meine Biografie betrachtet, so brauchte ich immer wieder neue Herausforderungen – und genau diese gibt es jetzt tagtäglich“, erläutert er und betont: „Ich würde mich jederzeit zur Wiederwahl aufstellen lassen.“

Obwohl sein Amtsantritt am 1. Mai mitten in die Corona-Krise fiel und dadurch doch etwas erschwert war: „Da wir im absoluten Lockdown waren, war das Besuchen von Vorbereitungskursen nicht möglich“, blickt Johannes Leis zurück. „Die Schulung zum Standesbeamten für Trauungen fand erst nach der ersten Trauung statt, und das Seminar für neugewählte Bürgermeister erst zum Ende der ersten 100 Tage.“

Trotz Corona hat er seinen Humor nicht verloren

Trotz Corona hat der Reichlinger Rathauschef aber seinen Humor nicht verloren: „Mein Slogan war: Der Gemeinde ein neues Gesicht geben – aber an Masken hatte ich dabei eigentlich nicht gedacht.“

Mit dem Amtsantritt von Leis ist die Gemeinde gleich etwas digitaler geworden: Der neue Bürgermeister hat bereits in die IT investiert, da diese nicht mehr zeitgemäß gewesen sei. Unterstützung bekommt Leis bei seiner Arbeit nicht nur von den eigenen Mitarbeitern der Gemeinde – er kann gleichzeitig auf das fundierte Wissen der Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Reichling zurückgreifen, die sich ja im selben Gebäude wie das Rathaus befindet. „Eine Grenze zwischen eigenen Mitarbeitern und VG-Mitarbeitern gibt es eigentlich nicht, somit sind wir vor Ort ein großes Team“, sagt Johannes Leis und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Manchmal fungiere ich persönlich auch als Callcenter-Agent, da der Unterschied zwischen Gemeinde und Verwaltungsgemeinschaft nicht erkannt wird.“ Mit den Mitarbeitern der Gemeinde pflege er einen „bodenständigen, respektvollen Umgang miteinander auf Augenhöhe“.

Und mit seinem Stellvertreter, Vize-Bürgermeister Bernhard Pössinger, laufe es Hand in Hand: „Einen besseren Stellvertreter hätte ich mir nicht wünschen können.“ Dass Reichling der Sitz der VG ist, hat auch noch andere Vorteile: „Durch den regelmäßigen Kontakt im Hause der VG fällt der Austausch mit anderen Bürgermeistern über die Themen der Zeit nicht schwer.“ Eine Ausweitung von interkommunalen Verbünden hält Leis aufgrund der Anforderungen an die Verwaltung in Zukunft sowieso für unabdingbar, um effizient und schnell reagieren zu können. So plant die Gemeinde Reichling beispielsweise aktuell einen Trinkwassernotverbund mit Rott.

Die Nähe zu den Bürgern ist ihm wichtig

Besonderen Wert legt der Gemeindechef auf die Nähe zu den Bürgern: „Ich nutze jede Möglichkeit, die Stimme des Volkes wahrzunehmen, sei es am Stammtisch, bei einem Vereinsausflug oder bei einer Feuerwehrübung.“ Das Wichtigste sei es für ihn dabei, „für alle Ortsteile ein greifbarer Ansprechpartner zu sein. Dies ist ein Zeichen von Wertschätzung jedem einzelnen gegenüber“, meint Leis. „Die letzten Tage erreicht mich immer mehr Zuspruch diesbezüglich.“

Da die Gemeinde vier Ortsteile hat, aber nur ein Büro in Reichling, ist der Bürgermeister jetzt den Weg der Dezentralisierung gegangen: Er macht nun auch Hausbesuche, um immobilen Personen einen Kontakt zum Rathaus zu ermöglichen.

