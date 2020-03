Im Landkreis Landsberg sind wieder Störche zu sehen

Plus Ein Storchenpaar ist wieder auf dem Heizkamin der Justizvollzugsanstalt in Landsberg eingezogen. Auch in Apfeldorf, Dießen und Raisting wird geklappert. Ein Experte erklärt, warum viele Tiere im Winter hier bleiben

Es klappert wieder auf den Dächern: Bei den Störchen beginnt die Paarungssaison. Die Rückkehr der Störche auf ihr Nest auf einem Heizturm der Justizvollzugsanstalt erfreut vor allem die Landsberger, wie Zuschriften an unsere Zeitung zeigen. Das Landsberger Tagblatt hat sich mit Storchenexperten Wolfgang Bechtel über Wegflieger und Dableiber unterhalten.

Noch nicht jeder Horst ist belegt und es hat sich auch noch nicht jedes Storchenpaar gefunden, wie Bechtel erzählt. Er beobachtet ehrenamtlich für den Landesbund für Vogelschutz die Störche in der Region. Die Störche , die im vergangenen Jahr erstmals auf einem Heizturm des Gefängnisses gebrütet haben, blieben im Winter rund um Landsberg. LT-Leserin Barbara Schweiger berichtet, dass diese beiden Störche seit etwa zwei Wochen wieder auf dem hohen Kamin des Landsberger Gefängnisses zu sehen seien. „Sie arbeiten dort oben ganz fleißig und richten wahrscheinlich wieder ihr Nest her.“ Einmal sei auch ein dritter Storch zu sehen gewesen.

Das Storchenpaar auf dem Kamin der Landsberger JVA. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

In den sozialen Medien hatten die Landsberger im vergangenen Jahr die Entwicklung der Gefängnisstörche begleitet, unter anderem Renate Eggert hatte mit ihrer Kamera festgehalten, was sich auf dem Heizkamin der JVA tut. Wolfgang Bechtel hatte schon vermutet, dass es die Gefängnisstörche noch einmal an diesem Standort probieren werden. Schließlich hatten sie Erfolg und zogen zwei Junge groß.

Bechtel beobachtet, dass immer mehr Störche auch über den Winter hier bleiben. Ab November sei ein Trupp von 15 Störchen zwischen Raisting und Weilheim unterwegs gewesen, erzählt Bechtel über die Überwinterer, die bis Januar und Februar blieben. „Die saßen manchmal auf dem Kirchendach in Raisting.“ Bechtel fürchtet, dass bei der Bevölkerung der Respekt vor der Zugleistung der Tiere verschwinde, wenn sie den ganzen Winter herumstaksten. Die Kälte mache Störchen nichts aus und wenn es keinen Schnee gebe, fänden sie auf den Wiesen „Nahrung in Hülle und Fülle“.

Über die Wiesen staksen auch immer mehr Silberreiher

Störche sind übrigens nicht die Einzigen, die ihr Zugverhalten verändern. Bechtel hat auch beobachtet, dass Rotmilane geblieben sind und nicht in den Süden flogen, und zwischen dem Ammersee und Raisting seien an die 150 Silberreiher zu beobachten, die in den vergangenen Jahren vermehrt als Wintergast auch in Bayern zu finden sind. Und bei Staren wisse man, dass manche nur noch bis zum Bodensee fliegen würden.

Auch immer mehr Graureiher überwintern in der Region. Bild: Sellmaier

Doch zurück zu den Störchen : Auch in Dießen blieben die Tiere, die auf einem Haus in der Herrenstraße gebrütet hatten, über den Winter, erzählt Bechtel. Sie schlossen sich dem Storchentrupp, der zwischen Raisting und Weilheim unterwegs war, an. Bechtel kann nicht sagen, ob die zwei, die aktuell auf dem Dießener Horst klappern, dieselben sind wie im vergangenen Jahr. Beide Tiere seien unberingt.

In Apfeldorf wurde ein Storch heuer erstmals am Faschingsdienstag beobachtet, als er sein Nest im Kapellenweg auf einem Strommast bezog. Dort hauste in den vergangenen beiden Jahren schon ein Storchenpärchen – im vergangenen Jahr hat es sogar Nachwuchs gehabt. Während der Schneewehen am Aschermittwoch hatte sich der Vogel kurzzeitig wieder verzogen, tauchte aber bald danach wieder auf, wird aus Apfeldorf berichtet.

Der Apfeldorfer Storch flog Richtung Süden

Bechtel geht davon aus, dass der Apfeldorfer Storch auf Zug war, sprich, er flog gen Süden. Wie weit, kann Wolfgang Bechtel nicht sagen, manche Tiere zögen nur noch bis zum Bodensee. Auf jeden Fall sei es einer der Störche , die bereits im vergangenen Jahr in der Lechraingemeinde gebrütet haben. Übrigens habe der Apfeldorfer Storch auch schon in Denklingen auf einem Strommasten ein Nest angefangen, sei dann aber wieder nach Apfeldorf zurück. Vielleicht reizt dieser Nestbeginn aber einen anderen Storch ?

Raisting ist die Storchenhochburg in der Region. 2003 hatte sich dort ein Storchenmännchen – die Raistinger tauften es Raisti – niedergelassen und auch die Winter dort verbracht. 2011 starb er im Alter von 16 Jahren. 16 Horste gibt es mittlerweile in Raisting , bei einem Bauernhof in der Nähe der Kirche wurde der Landwirtschaftsteil abgerissen und so verschwand laut Bechtel ein langjähriger Horst. „Es sind auch noch nicht alle Nester belegt.“ In Fischen wurde ein Horst auf einem Wohnhaus abgebaut, doch die Tiere sind über die Straße auf die Südseite gezogen, wie Bechtel erzählt.

Ein Kampf um den Horst kann tödlich enden

Bechtel kennt seine Klapperstörche – sofern sie einen Ring tragen. „Eine 15-jährige Storchendame ist vom Betrieb Dreher im Gewerbegebiet auf ein Dach in der Sölber Straße umgezogen.“ Von den Ringstörchen, die er in Raisting kenne, seien alle schon da. „Und es sind zwei beringte Tiere hinzugekommen.“

Es gibt also Wohnungswechsel bei Meister Adebar. Und Partnerwechsel: „Es gibt stabile Paare, aber wenn ein Männchen in einem Horst auf eine Vorjahrespartnerin wartet und sie kommt nicht, sucht er sich eine andere.“ Und Bechtel hat auch erlebt, dass sich eine junge Störchin gleich auf vier Horsten zeigte. Und noch ist Bewegung drin in der Paarbildung und Wohnungssuche. Die Sache kann aber auch ernst werden: 2015 starb in Raisting ein Storch beim Kampf um einen Horst.