Im Landkreis wird es winterlich: Wo gibt es noch Streusalz zu kaufen?

Plus In den nächsten Tagen sinken die Temperaturen und es könnte glatt werden. Wo bekommen die Menschen im Landkreis Landsberg während des Lockdowns Streusalz her?

Von Dominik Stenzel

Glaubt man dem Wetterbericht, soll es in den nächsten Tagen wieder kälter werden. Ab dem ersten Weihnachtsfeiertag sind sogar Minusgrade vorhergesagt. Viele Menschen im Landkreis sind verpflichtet, die Gehwege vor ihren Grundstücken bei Schnee und Glätte zu räumen und zu streuen. Doch genau da beginnen in Zeiten des Lockdowns die Probleme: Denn Baumärkte sind momentan geschlossen – wo bekommt man also das nötige Streusalz her?

Diese Frage hat sich auch Leserin Christine Hart aus Dießen gestellt und an das LT gewandt. „Man macht sich darüber leider erst Gedanken, wenn es so weit ist“, sagt sie. Am vergangenen Sonntag sei es vor ihrem eigenen Haus spiegelglatt gewesen – Christine Hart ist nach eigenen Angaben selbst ausgerutscht. Normalerweise benötige sie für den etwa 200 Meter langen Gehweg, der um ihr Haus verläuft, während eines normalen Winters ungefähr 50 Kilogramm Streusalz. Ihre Vorräte reichten bei Weitem nicht aus, um damit durch den Lockdown zu kommen. „Momentan stehen, glaube ich, viele vor dem Problem.“

Die Nachfrage ist bisher nicht größer

In der Tat ist es momentan nicht einfach, Händler zu finden, die auch während des Lockdowns Streusalz verkaufen. Tankstellen gaben etwa auf LT-Nachfrage an, generell kein Streugut zu verkaufen. Im V-Markt in Landsberg, der weiterhin geöffnet hat, zählt Streusalz hingegen seit vielen Jahren zum Standardsortiment, sagt dessen stellvertretender Marktleiter Johannes Schärtel. Es würden unterschiedliche Sorten – beispielsweise in 25- oder Zehn-Kilogramm-Beuteln – angeboten. „Die Nachfrage ist in diesem Jahr aber nicht größer“, sagt Johannes Schärtel. In vergangenen Jahren sei generell weniger Streusalz gekauft worden, weil es seltener vorkomme, dass die Straßen richtig zufrieren.

In den kommenden Tagen könnte es im Landkreis Landsberg winterlich werden. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Im Drogeriehaus Loh in Dießen können die Kunden ebenfalls auch während des Lockdowns Streusalz bekommen – entweder in Fünf- oder in Zehn-Kilogramm-Packungen. Bisher sei trotz der Schließung der Baumärkte aber auch dort keine erhöhte Nachfrage festzustellen, sagt Mitarbeiter Markus Loh.

In Landsberg dürfen Bürger auf die Streugutdepots zurückgreifen

In Landsberg können die Bürger wie jedes Jahr auf das Streumaterial des städtischen Bauhofs zurückgreifen. Es darf, wie berichtet, in haushaltsüblichen Mengen aus den in der Stadt verteilten Streugutdepots entnommen werden.

