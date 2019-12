vor 6 Min.

Im Landratsamt gibt es immer mehr Arbeit

Der Landkreis Landsberg stockt sein Personal auf. Welche Fachkräfte dringend gesucht werden

Der Landkreis Landsberg schafft auch im nächsten Jahr weitere Arbeitsplätze: Der Stellenplan für 2020 sieht 17 zusätzliche Vollzeitstellen vor. Die Zahl der Vollzeitkräfte würde damit von 436 auf 453 steigen, wurde in der jüngsten Sitzung von Kreis- und Finanzausschuss bekannt.

Gebraucht werden beispielsweise IT-Fachleute (zwei zusätzliche Vollzeitstellen). Immer wieder ist auch im Hochbau von knappen Personalressourcen die Rede: Im nächsten Jahr soll deswegen ein weiterer Ingenieur eingestellt werden. Auch Klima- und Naturschutz sorgen für mehr Arbeit. Der Klimaschutz bekommt eine weitere Vollzeitstelle, ebenso das Förderprojekt Life/Waldklimafonds. Im Sachgebiet Naturschutz/Wasserrecht gibt es 2,1 zusätzliche Vollzeitstellen.

Im Sozialbereich sind 2,75 neue Stellen vorgesehen, vor allem für die Jugendsozialarbeit an Schulen (zwei Vollzeitkräfte). Für den Ausbau der Welterbestätte Prähistorische Siedlung Pestenacker soll eine Person eingestellt werden, ebenso ein Mitarbeiter für die im Mai 2021 geplante Volkszählung. Für den geplanten Pflegestützpunkt im Landratsamt, der unter anderem die bisherige Fachstelle für pflegende Angehörige ersetzen soll, werden 1,8 Vollzeit-Arbeitskräfte benötigt.

Im kreiseigenen Hochbau können hingegen vier Reinigungsstellen abgebaut werden. „Das Putzen wird straffer organisiert, deswegen kann auf vier Stellen verzichtet werden“, erklärte dazu Hochbau-Chef Christian Kusch in der Sitzung. Entlassen werde aber niemand, betonte Landrat Thomas Eichinger (CSU).

Neben knapp 13 Beschäftigtenstellen sind 4,15 neue Beamtenstellen vorgesehen. Darunter ist auch die Position eines weiteren Abteilungsleiters. Damit solle die Möglichkeit geschaffen werden, nach dem voraussichtlichen Ausscheiden zweier bisheriger Abteilungsleiter und mit Beginn der neuen Amtsperiode des Landrats organisatorische Veränderungen vorzunehmen, erklärte Eichinger. Die neue Stelle sei in der derzeit von Johann Bernauer geleiteten Zentralabteilung 1 (unter anderem zuständig für Personal, IT, Bäder und Abfallwirtschaft) veranschlagt, ergänzte Personalchef Christian Swoboda.

Mehrfach flammte in den Ausschüssen eine Debatte darüber auf, dass ein nicht unerheblicher Teil der Stellen zum Stichtag 30. Juni nicht besetzt war. Von insgesamt 66 Vollzeitstellen sprach Swoboda. Besondere Problemlagen gebe es im Ingenieur-, EDV- und Baubereich sowie Natur- und Immissionsschutz. „Da können wir oft auch nach ein oder zwei Jahren eine Stelle nicht besetzen“, erklärte Landrat Eichinger.

Etwas laut wurde es dann, als Renate Standfest (GAL) nach der Höhe der „Fluktuationsquote“ im Landratsamt fragte. „Langsam wird mir der Schmarrn zu viel“, entfuhr es daraufhin Dr. Albert Thurner (SPD), der die Aussagekraft solcher Quoten infrage stellte: „Da braucht es nur einen Sondereffekt, und dann verhagelt es die ganze Statistik.“ Standfests Frage blieb am Ende nur ungefähr beantwortet: Swoboda sagte, er gehe davon aus, dass diese Quote beim Landkreis unterdurchschnittlich sei.

Die Möglichkeiten durch finanzielle Anreize sind für den Landkreis jedoch beschränkt. Landsberg liege weder im Bereich der Ballungsraum-, noch der München-Zulage, so Swoboda. Möglich ist es jedoch, 2020 den Anteil der leistungsbezogenen Bezahlung von zwei auf vier Prozent des Jahreseinkommens der Beschäftigten zu erhöhen. Davon soll laut einstimmigem Beschluss des Kreisausschusses auch Gebrauch gemacht werden. Die Personalkosten, das wurde in der Sitzung auch bekannt, sind ein wachsender Ausgabenfaktor für den Landkreis: So lagen sie 2012 bei knapp 14 Millionen Euro, 2020 werden es voraussichtlich 25 Millionen Euro sein. (ger)

