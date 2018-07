13:31 Uhr

Im Landsberger Gewerbegebiet brennt ein Holzgebäude

Die Feuerwehr muss heute morgen zu einem Einsatz in der Ohmstraße in Landsberg ausrücken. Es entsteht ein Schaden von 100.000 Euro.

Gegen 5 Uhr morgens ist die Feuerwehr am Samstag in Landsberg alarmiert worden. Laut Polizeibericht war ein 30-jährige Mann in der Ohmstraße im Gewerbegebiet aufgewacht und hatte eine starke Rauchentwicklung in seiner Wohnung bemerkt. Ursache war ein Feuer, dass sich rasch ausbreitete. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, dass das Anwesen aus Holz völlig abbrannte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf. Derzeit wird geprüft, ob eine vergessene Kerze oder Zigarette auf der Terrasse verursacht haben könnte. (lt)

Themen Folgen