vor 32 Min.

Im gelben Bereich

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis sinkt am Montag unter 50

Die Corona-Ampel im Landkreis Landsberg steht wieder auf Gelb. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Neuinfizierte auf 100000 Einwohner gerechnet) lag am Montag bei 48,2. Am Sonntag hatte er noch 53,2 betragen.

Nach Angaben des Landratsamts hat sich die Zahl der bislang Infizierten von Sonntag auf Montag um zwei auf 2854 erhöht. Laut Statistik gibt es aktuell 110 positiv Getestete, die sich in Quarantäne befinden. Am Sonntag lag deren Zahl bei 118. Hinzu kommen 141 (Sonntag: 148) Kontaktpersonen, die sich ebenfalls in Quarantäne befinden.

Wie berichtet, sinken die Corona-Zahlen meist Anfang der Woche, weil in den Tagen zuvor weniger Tests stattfinden. Dennoch ist im Landkreis Landsberg weiterhin ein deutlicher Abwärtstrend zu verspüren. Vor einer Woche lagen die Zahlen deutlich höher, nachdem mehrere Neuinfektionen in Senioreneinrichtungen und einer Asylunterkunft aufgetreten waren.

Im Kreisseniorenheim in Greifenberg fanden nach den Corona-Fällen mehrere Reihentests unter Bewohnern und Personal statt. Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage sagt, wurde ein Bewohner positiv getestet. Er befinde sich in dem von den anderen Infektionen betroffenen Bereich in Quarantäne.

Nach Ablauf der Quarantäne getestet wurden auch neun Bewohner einer Asylunterkunft im Landkreis. Wie berichtet, hatten sie sich mit dem Coronavirus angesteckt. Bei allen besteht der Verdacht einer Virusmutation, eine Bestätigung gibt es laut Landratsamt bislang noch nicht. Ein Asylbewerber, der starke Symptome der Erkrankung zeigte, wurde im Krankenhaus in Buchloe behandelt. Mittlerweile wurde er entlassen, wie Müller sagt. Er wurde ebenso abschließend getestet wie seine Mitbewohner. Ein Test fiel positiv aus. Der Betroffene bleibe daher in Quarantäne.

Im Klinikum in Landsberg werden aktuell 16 Covid-19-Patienten behandelt. Davon zwölf auf der Normalstation. Von den vier Patienten auf der Intensivstation wird laut Landratsamt einer künstlich beatmet. (wu)

