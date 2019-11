vor 29 Min.

Immer mehr Bunker-Besucher

Das Interesse an der NS-Geschichte Landsbergs steigt

Militärgeschichtliche Sammlungen (MGS) der Bundeswehr haben die Aufgabe, die Geschichte eines Verbands oder eines Standorts darzustellen und der historischen Bildung der Bundeswehrangehörigen zu dienen. Die besondere Geschichte des Bunkergebäudes in der Welfenkaserne in Landsberg hat laut Pressemitteilung von Hauptmann Gerhard Bechtold dazu geführt, dass das Objekt und die Ausstellung sowie die Aufarbeitung der Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg auch der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Das nunmehr auch überregionale Interesse an einem Besuch der Militärgeschichtlichen Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“ sei ungebrochen. Dies zeigen laut Pressemitteilung die aktuellen Besucherzahlen: Sie haben sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Wurden im Jahr 2008 noch 71 Besuchergruppen mit 1600 Besuchern gezählt, hat sich das Interesse an der Historie des Gedenkorts stetig gesteigert. In diesem Jahr sind 148 Besuchergruppen mit über 4300 Besuchern eingeplant.

Diese gliedern sich laut Hauptmann Bechtold in drei wesentliche Gruppen: Soldaten (1000), Schüler (1500) und zivile Besucher (1800). Insbesondere die jungen Menschen in den Schulklassen gehören aus Sicht der MGS zu den wichtigen Multiplikatoren. Die zivilen Besucher kommen über Vereine, Firmen, politische Gruppen oder Jugendgruppen in die Welfenkaserne. Für Einzelpersonen besteht die Möglichkeit, sich über die Volkshochschulen Landsberg und Kaufering sowie über die Touristinformation Landsberg anzumelden. Dafür gibt es 2019 noch Möglichkeiten. Für alle anderen Gruppen ist für Führungen mit einer Vorlaufzeit von rund drei Monaten zu rechnen.

Das Team der Militärgeschichtlichen Sammlung „Erinnerungsort Weingut II“, Hauptmann Gerhard Bechtold oder Oberstabsfeldwebel Michael Siebert, führt die Besucher durch die Geschichte des größten Außenlagerkomplexes des KZ Dachau. Der Schwerpunkt liegt auf der Erinnerungs- und Gedenkarbeit an die Opfer des Nationalsozialismus im Raum Landsberg/Kaufering. Während der dreistündigen Veranstaltung wird ein Vortrag geboten. Anschließend besichtigen die Besucher das Bauwerk samt Ausstellung. Diese umfasst auch die Nachkriegsgeschichte der heutigen Welfenkaserne. (lt)

