Impfgegner: Attacken und viel Polemik

Man kann einen Impfzwang bei Masern durchaus als kritisch ansehen. Deshalb demonstrierten viele am Samstag auf dem Hellmairplatz. Ob es der Sache allerdings dient, wenn man nur attackiert und wenig sachlich informiert? LT-Redaktionsleiterin zweifelt an der Art und Weise der Veranstaltung.

Orangefarbene Luftballons, viele Kinder, doch auf dem Hellmairplatz ging es am Samstag keineswegs um ein Kinderfest. Es ging um die Masernimpfung. Impfen – das ist seit Samstag vielen Landsbergern klar – ist ein großes Reizthema. Ein Thema, bei dem man nicht im sachlichen Ton die Masernimpfung und die Gegenargumente vortragen konnte. Im Gegenteil.

Der Ton war daneben

Denn der Ton, denn viele der Redner anschlugen, war von Anfang an aggressiv und polemisch. Eigentlich genau das, was die anwesenden Redner der Politik, der Presse oder manchen Ärzten im Umgang mit Impfgegner vorwerfen, zelebrierten sie selbst an diesem Tag. Das wirkt einfach unglaubwürdig. Eine verschenkte Chance, wenn man überzeugen will. Begriffe wie Faschismus und vieles mehr sind nicht dazu angetan, eine Diskussion zu beginnen. Sie irritieren in diesem Zusammenhang. Menschen, die unsicher sind, Zweifel haben, ob sie ihr Kind impfen lassen sollen, werden nur noch mehr verunsichert.

Falsche Informationen?

Rolf Kron, der Veranstalter dieser Demo, setzt vor allem auf Konfrontation. Impfbefürworter unterschlagen wichtige Daten, informieren falsch? Es gibt nur schwarz oder weiß. Und die Presse? Ja auch hier weiß Rolf Kron Bescheid: Er sagt, sie sei wohl am Samstag gar nicht vor Ort, sondern holt in der Redaktion ihre vorgefertigten Artikel heraus und redet dann die Veranstaltung klein, weil nur so wenig Besucher gekommen sind. Wahrheitsgehalt: 0 Prozent. Denn auch 200 Besucher zeigen, dass dieses Thema in den Köpfen der Menschen ist. Die Pressevertreterin hätte allerdings der Veranstaltung mehr Redner mit Fakten gewünscht, als Redner mit Attacken.

