In Denklingen ist ein Waldkindergarten geplant

In Denklingen soll im September ein Waldkindergarten in Betrieb gehen. Die Gemeinderäte stimmen am Mittwoch über einen entsprechenden Kooperationsvertrag mit dem BRK ab.

Plus In Denklingen soll ein Waldkindergarten entstehen. Gebaut werden soll auch eine Kindertagesstätte mit 160 Plätzen. Wir liefern einen Überblick über die Projekte.

Von Christian Mühlhause

Im September soll in Denklingen ein Waldkindergarten in Betrieb gehen. Es gibt aber noch offene Fragen bei dem Projekt, mit dem sich am Mittwoch die Gemeinderäte befassen. Auf Klärung wartet die Gemeinde auch immer noch, was mögliche Fördermittel für den geplanten Neubau des Kindergartens angeht. Das Landsberger Tagblatt hat hierzu nachgehakt.

Mit dem Waldkindergarten reagiert die Gemeinde nicht auf Anfragen auf der Bevölkerung, sondern will die örtlichen Gegebenheiten aktiv nutzen, sagt Bürgermeister Andreas Braunegger auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir sind eine Gemeinde mit viel Wald. In der Natur zu sein ist ein tolles Erlebnis und die Kinder können wertvolle Erfahrungen sammeln. Deswegen ist solch ein Angebot sinnvoll.“

Bayerisches Rotes Kreuz soll Trägerschaft übernehmen

Ein Träger ist mit dem Roten Kreuz auch schon gefunden. Dieses betreibt bereits den Kindergarten im Ort. Die Gemeinderäte sollen am Mittwoch dem Vertragsabschluss mit dem Bayerischen Roten Kreuz zustimmen. Dieser würde dann zum 1. September in Kraft treten und am 31. Dezember 2025 auslaufen. Das Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre, wenn keine der beiden Vertragsparteien spätestens zwölf Monate vor dem Vertragsablauf der Verlängerung widerspricht.

Wo der Waldkindergarten entstehen wird, stehe noch nicht fest, sagt Andreas Braunegger. „Wir haben zwei favorisierte Standorte, sind aber noch in der Findungsphase.“ Die Gemeinde überlässt dem BRK pachtfrei das Gelände samt dazugehörigen Freiflächen, Zufahrts- und Parkflächen und errichtet zudem eine feste Unterkunft. Das Objekt wird von der Gemeinde voll möbliert zur Verfügung gestellt. Die Kommune übernimmt laut Beschlussvorlage für die Gemeinderäte zudem die Kosten für die Gestaltung und Ausstattung der Freiflächen sowie deren Erhalt. Weitere Kosten, unter anderem für Heizung, Warmwasser und Strom, werden demnach ebenfalls von der Gemeinde übernommen.

Neue Kindertagesstätte sollte heuer in Betrieb gehen

Geplant sei, dass dort eine neue Kindergartengruppe geschaffen wird, sagt der Bürgermeister. Die kann Denklingen auch brauchen. Denn eigentlich sollte diesen September die neue Kindertagesstätte mit 160 Betreuungsplätzen – fast doppelt so viele wie aktuell – starten. Das war zumindest im Herbst 2019 der Plan. Doch im Mai 2020 dann der Schock: Die Regierung von Oberbayern wollte keinen Zuschuss zum geplanten Neubau an der Hauptstraße zahlen, weil die Gemeinde finanziell zu gut dastehe, so die Argumentation. Konkret bedeutete das, dass die einkalkulierten Fördermittel von rund zwei Millionen Euro verweigert wurden. Denklingen kalkuliert mit Gesamtkosten von 6,3 Millionen Euro.

Der jetzige Kindergarten in Denklingen ist zu klein. Deswegen soll an anderer Stelle im Ort neu gebaut werden. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Bitter war die Nachricht für die Kommune auch deswegen, weil zum einen die Einnahmen bei der Gewerbesteuer 2019 und 2020 deutlich unter denen der Vorjahre lagen und weil die Rücklagen wegen anderer Millionen-Euro-Projekte wie der Erneuerung der Trinkwasserversorgung, dem Bau des Bürger- und Vereinszentrums und der Neugestaltung des Rathausplatzes aufgebraucht werden. Denklingen legte gegen den negativen Förderbescheid Widerspruch ein. Seither wartet Andreas Braunegger auf eine Entscheidung.

Landratsamt Landsberg beurteilt die finanzielle Lage

Das LT hat bei der Regierung von Oberbayern bezüglich des aktuellen Standes nachgefragt. Pressesprecher Wolfgang Rupp informiert, dass die Regierung die Gemeinde im Rahmen einer Anhörung um eine weitere Stellungnahme sowie Konkretisierung der prognostizierten Haushaltsausfälle und der beabsichtigten Vorhaben gebeten habe. „Zu den daraufhin übersandten Unterlagen haben wir anschließend die Kommunalaufsicht des Landratsamts Landsberg um Prüfung und Stellungnahme gebeten, insbesondere was die Beurteilung der aktuellen finanziellen Lage und die prognostizierte dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde anbelangt.“

Hierbei auf die Haushaltszahlen vergangener Jahre zurückzugreifen – wie sonst bei der Bemessung von Fördersätzen üblich – sei aber aufgrund „der Auswirkungen der Pandemie auf den Gemeindehaushalt im vorliegenden Fall nicht zielführend“, so der Pressesprecher. Sobald die Stellungnahme des Landratsamts vorliege, werde eine Entscheidung über den Widerspruch getroffen. Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, sagt zu dem Fall: „Wir können noch keine Einschätzung zur wirtschaftlichen Situation Denklingens vornehmen, weil uns der aktuelle Haushalt 2021 noch nicht vorliegt. Sobald dies der Fall ist, werden wir eine Einschätzung abgeben.“

Der Bürgermeister sagt, dass er das Angebot eines Waldkindergartens auch fortführen wolle, wenn die neue Kindertagesstätte gebaut und fertiggestellt sein wird. „Ich kann mir auch vorstellen, dass die Gruppen sich dann abwechseln und jede mal einen Tag im Wald ist.“

