In Dießen gibt es für jedes Geschäft einen Christbaum

Plus Eine Aktion von Gemeinde und Gewerbeverband: Wie in Dießen auch in der Corona-Zeit vorweihnachtliche Stimmung aufkommen soll.

Von Uschi Nagl

Nicht einer, zwei oder drei, nein, 46 festlich geschmückte Weihnachtsbäume werden während der Advents- und Weihnachtszeit Schaufenster und Vorplätze der Dießener Geschäfte schmücken. Erdacht und durchgeführt wurde die Überraschungsaktion vom örtlichen Gewerbeverband und von der Gemeinde, die die Bäume spendiert hat. So soll den Dießener Gewerbetreibenden ein bisschen unter die Arme gegriffen und in den Einkaufsstraßen für Weihnachtsstimmung gesorgt werden.

Uschi Wacke, die Vorsitzende des örtlichen Gewerbeverbands, hatte die Bestellungen für maßgeschneiderte große, kleine oder mittlere Tannenbäume persönlich aufgenommen, an die Gemeinde weitergegeben und der Bauhof hat pünktlich bis an die Ladentüre geliefert. „Wir haben uns gemeinsam überlegt, wie wir die Gewerbetreibenden in dieser Zeit unterstützen und wie wir unsere Einkaufsstraßen zum Leuchten bringen können“, erklärt Bürgermeisterin Sandra Perzul. „Veranstaltungen, die für die Gewerbetreibenden wichtig sind, wie zum Beispiel , Dießen leuchtet’, sind heuer leider ausgefallen und wir wollten ein Zeichen setzen: Wir lassen die Gewerbetreibenden nicht allein.“

Nur schmücken muss man selber

Die Geschäftsleute hätten sich sehr über das Angebot der Gemeinde gefreut, berichtet Gewerbereferent Thomas Hackl, „manche wollten es erst gar nicht glauben und alle fanden es super“. Nach dem Motto „lokal einkaufen“ stammen die Bäume von örtlichen Christbaumhändlern wie dem Gartencenter Wörlein-Bellandris und Sanktjohanser. „So konnten wir alle ein wenig unterstützen und der ganze Ort hat seine Freude daran“, freut sich die Bürgermeisterin.

Zahlreiche Bäume sind bereits geschmückt – so wie der hübsche Baum vor dem LA 13, einem Geschäft für Mode, Wohnen und Geschenke in der Prinz-Ludwig-Straße – und täglich werden es mehr. Das Schmücken ist Aufgabe der Gewerbetreibenden und man darf sich auf geschmackvolle Vielfalt freuen. Jan Dicks, Geschäftsführer des LA 13, hat sich für eine klassische Variante mit roten und rosafarbenen Kugeln entschieden.

Der Konditor Lukas Golder vom Café Vogel freut sich auch über einen gespendeten Christbaum. Bild: Lukas Golder

Obwohl die Internetverkaufszahlen boomen, freut er sich doch über zahlreiche Kunden. Viele würden auf die Fahrt nach München oder Augsburg verzichten. Ein Bummel mit Maske und ohne Einkehr sei nicht so attraktiv. In Dießen dagegen könne man schön dekorierte Geschäfte und nun auch wundervolle Weihnachtsbäume bewundern und zwischendurch immer wieder ein bisschen frische Luft schnappen. „Alles ist nur einen Katzensprung voneinander entfernt, und wenn es kalt wird, nimmt man sich ein Stück Kuchen mit und ist schnell wieder zuhause zum Kaffee- oder Teetrinken“, betont Dicks.

