vor 18 Min.

In Eching werden jetzt Mücken gezählt

In Eching beginnt im Mai das Mücken-Monitoring.

Plus Gleich an mehreren Stellen im Gemeindebereich von Eching soll das Aufkommen von Stechmücken gemessen werden. Wann den Plagegeistern am Ammersee endgültig der Garaus gemacht werden könnte.

Von Frauke Vangierdegom

Wird Eching in diesem Jahr vor einer Mückenplage bewahrt? Diese Frage stellt sich derzeit Rainer Jünger, Vorstand des Echinger Vereins „Mückenplage? Nein Danke!“. Eine Antwort darauf gibt Echings Bürgermeister Siegfried Luge. „Am 6. Mai beginnen wir mit dem Monitoring, das sich bis in den Herbst hineinziehen wird.“ Danach könne über eine Bekämpfung der Mücken nachgedacht werden.

