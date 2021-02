vor 47 Min.

In Epfach gibt es trotz Corona ein bisschen Fasching

Plus In Epfach wird jährlich ein Umzug auf die Beine gestellt. In diesem Jahr muss er wie alle anderen wegen der Pandemie ausfallen. Ganz muss man aber auf Närrisches nicht verzichten.

Von Margit Messelhäuser

Normalerweise würde Dominik Hahn mitten in den Vorbereitungen für den Faschingsumzug stecken – aber „normal“ ist in dieser Zeit eben nichts. In Epfach wird die „närrische“ Zeit ebenso still über die Bühne gehen, wie in allen anderen Orten. Wobei: So ein bisschen Fasching wird es dann doch geben, dafür sorgt die Landjugend. Und es gibt ja auch noch die Krapfenaktion des Landsberger Tagblatts.

Immer am Faschingsdienstag geht in Epfach der Punk ab: Im vergangenen Jahr waren rund 300 Teilnehmer beim Umzug dabei, heuer wird es still bleiben. „Ich bin jetzt seit 33 Jahren dabei“, sagt Dominik Hahn, der Vorsitzende der Faschingsgesellschaft Epfach. „In dieser Zeit kann ich mich nur an zweimal erinnern, dass der Zug ausgefallen ist.“ Einmal hatte Sturm Wiebke 1990 dafür gesorgt, dass der Umzug abgesagt werden musste, einmal hatte ein tragischer Todesfall zu einer Absage geführt. Und in diesem Jahr ist es die Corona-Krise.

Zum ersten Mal seit Jahren am Faschingsdienstag in der Arbeit

Dominik Hahn wird damit zum ersten Mal seit Jahren am Faschingsdienstag in die Arbeit gehen. „Die meisten nehmen sonst an diesem Tag Urlaub“, erzählt der Elferratsvorsitzende. Denn bislang war es in Epfach schon Tradition, „dass man sich mittags beim Wirt zu einer Schlachtplatte getroffen hat“, ehe die letzten Vorbereitungen für den Umzug am Nachmittag getroffen wurden. „Da hat eigentlich das ganze Dorf immer mitgeholfen“, sagt Hahn. Und so war es auch immer Tradition, dass sich der Elferrat am Aschermittwoch zum Kässpatzenessen und zur Nachbesprechung getroffen hat – das alles wird wegfallen.

Wobei es damit auch weniger Arbeit war für Hahn und seine Mitstreiter. „Gerade die Bürokratie hat es in den vergangenen Jahren schwer gemacht“, sagt er. Dass im Landkreis Landsberg die Wagen vom TÜV abgenommen werden müssen beispielsweise. „Wir haben immer viele aus dem Landkreis Weilheim-Schongau dabei, da ist das nicht nötig.“ Und deshalb haben die Epfacher die Abnahme der Wagen aus die diesem Bereich selbst organisiert und auch bezahlt. „Wenn ich daran denke, dass wir als Buben noch am Umzugstag schnell einen Wagen zusammengebaut haben“, sagt Hahn mit einem Schmunzeln.

Die ganzen organisatorischen Arbeiten sind in diesem Jahr weggefallen. Der so gewonnenen „Freizeit“ kann Hahn aber nicht viel abgewinnen: „Der Ausfall schmerzt mich persönlich viel mehr. Und man konnte ja sowieso nichts anfangen mit dieser Zeit, da wäre es mir lieber gewesen, ich hätte was zu tun gehabt.“

Sind die Helfer nach der Pause noch motiviert?

Wie sich diese Pause auf das nächste Jahr auswirken wird, da muss er sich überraschen lassen. „Ich würde mir wünschen, dass dann ein paar Freiwillige mehr wieder dabei sind. Denn die Leute zu motivieren wird nicht einfacher.“ Und doch haben es die Epfacher inzwischen seit weit über 100 Jahren geschafft, fast jährlich den Umzug aufzustellen. „Die Faschingsgesellschaft gibt es seit 1994 als eingetragenen Verein“, sagt Dominik Hahn, „der Umzug hat 2011 aber sein 111. Jubiläum gefeiert, natürlich mit Unterbrechungen in den beiden Weltkriegen.“

Ein kleines bisschen Fasching wird es aber auch in diesem Jahr in Epfach geben – und dafür sorgt die Landjugend, und zwar mit einer Faschingszeitung. „Normalerweise gehen sie am Vormittag des Faschingsdienstags mit einem Bollerwagen durch den Ort und verkaufen die Zeitung an der Haustür“, sagt Hahn. Das wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Aber man hat einen anderen Weg gefunden.

Mit der Faschingszeitung werden Spenden gesammelt

Und so wird diesmal ab Ende der Woche bei der Bäckerei Guggenmos eine spezielle Faschingszeitung ausliegen. „Es ist bereits die 43. Auflage heuer“, sagt Hannes Rambach, der Vorsitzende der Landjugend. „Eigentlich stehen da die witzigen Geschichten drin, die sich im Laufe des Jahres ereignet haben“, erzählt er. Nur: In diesem Jahr habe sich nicht viel ereignet. „Deshalb haben wir Bilder von den Faschingsumzügen in den vergangenen Jahren rausgesucht.“ Bis ins Jahr 2006 gehen die Bilder zurück und wurden zu einer hübschen Collage über mehrere Seiten zusammengestellt.

Statt austragen werden sie nun auch „beim Bäck“ ausgelegt – gegen eine freiwillige Spende. „Das Geld, das wir dabei einnehmen, werden wir der Bürgerstiftung zur Verfügung stellen“, sagt Hannes Rambach. Diese wurde ja im vergangenen Jahr nach dem tragischen Baustellenunglück gegründet.

