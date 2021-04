In Finning steht ein besonderer Osterbaum

Plus In Finning darf ein Baum mit selbstgebastelten Eiern geschmückt werden. Und dabei gibt es auch etwas zu gewinnen.

Einen Spaziergang mit einer besonderen Aktion im Schulhof beim Gemeindezentrum in Finning kann man am Ostersonntag in Finning unternehmen. Ein von Dagmar Bleicher und Michaela Boos gefertigter Baum wird aufgestellt und soll mit selbst gebastelten Eiern behängt werden. Dabei sind kreative, künstlerische und witzige Ideen erwünscht. Wer mitmacht, kann auch etwas gewinnen.

Die Initiatoren vom Dorfblattl wollen so einen farbenfrohen Eierbaum entstehen lassen und damit Ostern in Pandemie-Zeiten ein bisschen bunter machen. Der Baum bleibt bis Sonntag, 11. April, stehen. Beim Eier-Aufhängen bitten die Organisatorinnen um Einhaltung der bekannten Corona-Regeln.

So läuft das Gewinnspiel in Finning ab

Alle, die ein Ei am Osterbaum aufhängen, dürfen sich etwas aus einer Kiste mitnehmen, die neben dem Baum aufgestellt sein wird. Es gibt auch ein Gewinnspiel: Man fotografiert das eigene Osterei oder macht ein Selfie von sich und dem Ei und schickt es bis 11. April per E-Mail und unter Angaben des Namens und des Alters per E-Mail an: dorfblattl-finning@gmx.de.

Unter allen Einsendern verlost das Dorfblattl für Teilnehmer über 18 Jahren drei Gutscheine im Wert von 25 Euro der Gärtnerei Dumbsky, Hechenwang. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren werden unter allen Einsendern drei Teilnehmer gezogen, die sich über Gutscheine des Spielwarengeschäfts „Ein Kinderspiel“ Utting im Wert von je 25 Euro freuen dürfen. (lt)

