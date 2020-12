vor 48 Min.

In Herrsching fängt ein Auto Feuer

In Herrsching löschte die Feuerwehr das brennende Auto eines 20-jährigen Mannes aus dem Landkreis Landsberg.

Ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg will in Herrsching seinen Wagen starten. Dann raucht es aus dem Motorraum.

Ein brennendes Auto musste die Herrschinger Feuerwehr am Mittwochnachmittag löschen. Wie die Polizei berichtet, stieg gegen 13.20 Uhr stieg ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg in seinen in Herrsching geparkten Wagen ein. Als er den Motor startete, nahm er Rauch aus dem Motorraum wahr.

Er stieg aus, und als der Mann die Motorhaube öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt ermittelt werden, so die Polizei weiter. (lt)

Themen folgen