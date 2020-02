13:11 Uhr

In Hofstetten geht eine musikalische Tradition zu Ende

Plus Nach 30 Jahren verabschiedet sich Dr. Erich Sepp vom offenen Singen in Hofstetten. Über all die Jahre hat er viele Anhänger gewonnen. Sie erzählen, was das Singen ausmacht.

Von Ulrike Reschke

Nach 30 Jahren ist im Gasthaus Hipp in Hofstetten eine Tradition zu Ende gegangen. Das jährlich in der Faschingszeit veranstaltete offene Singen mit Dr. Erich Sepp fand letztmalig statt. An die 50 Frauen und Männer waren dabei. Und damit übertraf der Abschiedsabend die vergangenen Veranstaltungen weit, sagte Markus Burmberger von der veranstaltenden Arbeitsgemeinschaft der Trachtenvereine im Landkreis. „Mir macht es Spaß, mit Leuten zu singen, und so lang ich noch kann, mach ich es“, sagte Erich Sepp. Kürzlich habe er seinen 75. Geburtstag gefeiert und wolle deshalb kürzertreten. Auf Einladung sei er aber weiterhin zu Singabenden bereit.

Barbara Mögele aus Erpfting ist mit ihrer Freundin Iris Becker nach Hofstetten gekommen. Die beiden sind ehemalige Kolleginnen, sangen im Lehrerchor der Fachoberschule Kaufbeuren und kennen Erich Sepp bereits von diversen Volksmusikwochen. „Ich war deshalb schon oft bei seinen offenen Singen“, sagt Barbara Mögele. Sie ist vor allem von der Methode begeistert, die Lieder zunächst auswendig nachsingen zu lassen und erst anschließend das Notenblatt auszugeben. Bärbel Zindath aus Lengenfeld im Ostallgäu schließt sich dem an: „Es ist toll, wie schnell man da ein Lied mitsingt.“ Man konzentriere sich aufs Hören, „wie es die Leute früher gemacht haben“. Iris Becker (links) und Barbara Mögele waren oft beim offenen Singen in Hofstetten dabei. Bild: Ulrike Reschke Offene Singen entstanden um 1920 aus der Jugendbewegung, sagt Erich Sepp. „Jetzt gehören sie zur Aufgabe der Volksmusikpflege“. Für diese engagierte er sich ab 1982 beruflich beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und trug in seiner Amtszeit mehrere Hundert Lieder zusammen. Auf den Notenblättern, die mit nach Hause genommen werden können, stehen alte bayerische Lieder und Volksmusikstücke. Von Erich Sepp kommen auf die Orte umgedichtete Stücke hinzu, durch die er seit 1987 mit seiner Singstund’ tourt. Zum Teil handle es sich um bislang nur mündlich überlieferte Lieder, sagt er. Rund 500 hat er im Repertoire, zu dem er sich auf einer chromatischen Knopfharmonika begleitet. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Eine echte Schnulze wird inbrünstig geschmettert Zu jedem Lied erzählt Sepp einleitend eine Anekdote. Besonders gut komme überall und über Altersgrenzen hinweg das aus Kärnten stammende Lied „I hab di gern“ an, sagt er. In seinen Augen eine echte Schnulze, von den Sängern aber inbrünstig geschmettert. Bei einem Chortreffen im Bayerischen Wald habe er auf Wunsch eines Chorleiters „nach dem Bier um halb zwölf Uhr nachts“ aus dem Gedächtnis Text und Melodie aufgeschrieben. Als er das Ergebnis am nächsten Morgen den Teilnehmern präsentierte, sagte ein anderer Chorleiter trocken: „Das hätten wir doch dabei gehabt.“ Auch „Das Lied vom alten Graffl“ ist in Hofstetten vielen bekannt. Schon bei den ersten Tönen stimmen einige ein und nicken wissend „wie zu Hause“ – wenn einer der Ehepartner etwas ausrangieren möchte, was der andere für bewahrenswert erachtet. Zusammen mit ihrem Mann ist Bärbel Zindath schon seit Langem bei den offenen Singen dabei, „wenn’s irgendwie geht“. Zindath schwärmt: „Es ist eine Möglichkeit, eine Tradition aufrechtzuerhalten.“ Dass die Tradition des Wirtshaussingens nicht mehr so hoch geschätzt wird, wie noch vor einigen Jahren, merken die Organisatoren des Offenen Singens in Hofstetten deutlich. „Die Leute werden immer weniger“, sagt Markus Burmberger. Daher gingen die – noch nicht näher ausführbaren – Pläne hin zu einem „Nightgroove auf Boarisch“ als neuem Konzept.

