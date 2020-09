vor 2 Min.

In Kaufering feiern Künstler und Sportler trotz Corona

Plus Trotz der Pandemie findet in Kaufering eine gelungene Premiere statt. Zum ersten Mal werden Sportler und Künstler ausgezeichnet. Ein prominenter Sportler wird online zugeschaltet und gibt Einblicke in den Profifußball.

Von Margit Messelhäuser

Es war keine einfache Premiere, aber es war das Risiko wert: Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger wollte die erste Sportler- und Künstlerehrung der Marktgemeinde trotz der Corona-Pandemie durchführen, und der Abend hat ihm recht gegeben. Trotz aller Hygienevorschriften war es eine stimmungsvolle und würdige Auszeichnung von Sportlern und Musikern. Und die Technik machte es möglich, dass auch ein Sportler des Jahres per Liveschaltung „anwesend“ war.

In vier Kategorien wurden die Preise vergeben: Einzelsportler, Mannschaft, Einzelkünstler und Gruppe. Dafür hatte die Gemeinde zunächst Vorschläge gesammelt und später jeweils drei Kandidaten pro Kategorie zur Online-Abstimmung gestellt. Dominic Wimmer, stellvertretender Redaktionsleiter beim Landsberger Tagblatt, moderierte wie gewohnt charmant und kompetent den Abend. Auf sehr persönliche und unterhaltsame Weise stellte er die Kandidaten vor. Da die Besucherzahl in der Lechauhalle wegen der Hygienevorschriften streng limitiert war, wurde die Veranstaltung auch live per YouTube übertragen. Und das Interesse war riesig: Über 650 Aufrufe hatte der Beitrag.

Der Bundestrainer hat angerufen

Das mag auch an einem ganz prominenten Sportler gelegen haben: Neu-Nationalspieler Florian Neuhaus nahm sich die Zeit und war per Video zugeschaltet. Er erzählte unter anderem, dass er tatsächlich per Anruf von Bundestrainer Joachim Löw über seine Nominierung für die Spiele der Nations League informiert wurde. Dass der Spitzenfußballer nicht zum Einsatz gekommen war, nahm Neuhaus locker. „Schade ist es, dass wir als Team nicht gewonnen haben. Ich setze mich nicht unter Druck. Wenn ich im Verein weiter meine Leistung bringe, dann sollte es auch mit einer weiteren Nominierung klappen.“ Um seiner Heimatgemeinde während der Corona-Krise zu helfen, hatte Neuhaus wie berichtet, 250.000 Euro gespendet. „Meine Familie lebt in Kaufering, und ich habe dort viele Freunde“, erzählte er, da sei es selbstverständlich gewesen, zu helfen.

Locker und sehr sympathisch präsentierte sich Neuhaus im Interview – der Erfolg habe ihn nicht verändert, sagte auch Roland Hasche, der erste Trainer von Florian Neuhaus. Hasche hielt nämlich die Laudatio für den ersten Sportler des Jahres des Marktes Kaufering – und dass Neuhaus diese Wahl gewinnen würde, war keine große Überraschung. „Ich hab’ ihn als kleinen, fußballverrückten Bub kennengelernt“, sagt Hasche. Inzwischen sei „Flo“, wie er ihn nach wie vor nennt, „ein 23-jähriger Mann, immer noch geerdet, der weiß, was er an seiner Familie hat“, der noch die Freunde aus dem Kindergarten kenne und kurz entschlossen mit einer enormen Geldspende helfe. „Bleib so, wie du bist“, gab ihm Hasche mit auf den Weg.

Die Floorballer der Red Hocks Kaufering gewannen die Mannschaftswertung der Sportler. Bild: Julian Leitenstorfer

Für Floorballer Maximilian Falkenberger und Hochspringerin Iris Hill blieben die sehr guten Plätze zwei und drei – beide glänzten mit herausragenden nationalen und internationalen Erfolgen, mussten sich diesmal aber geschlagen geben.

Dafür machten die Floorballer der Red Hocks Kaufering in der Mannschaftswertung das Rennen. Seit sieben Jahren spielen sie in der Bundesliga, die Laudatio für sie hielt Konditionstrainer Marc Ullius. 2004 hatte sich „eine Handvoll Jungs“ der Abteilung Leichtathletik und Turnen angeschlossen, blickte er zurück – dass diese Handvoll Floorballer so eine Erfolgsgeschichte schreiben würde, sei damals nicht absehbar gewesen. In dieser Kategorie belegten die Ruderer des RCLK Kaufering und die VfL-Fechter die Plätze zwei und drei.

In der Kategorie Künstler/Gruppe setzte sich die Band Secret Reason durch und verwies den Chor Gospel und "Take 4 Friedns" auf die Plätze zwei und drei. Bild: Julian Leitenstorfer

Eng mit den Floorballern verbunden sind auch die Sieger in der Kategorie Künstlergruppe: Hier setzte sich Secret Reason durch, die auch einen Song für die Red Hocks komponiert hatten. Die Band, die für New Age Rock steht, gibt es inzwischen seit zehn Jahren – trotz Corona soll das Jubiläum in diesem Jahr noch gefeiert werden, sagte Bandmitglied Holger Sachs. Die Laudatio hielt Wolfgang Löcherer, der den Proberaum für die Band zur Verfügung stellt. Er betonte: „Es ist jedes Dezibel wert, das aus dem Keller dringt“. Die Band, die sich gegen „Take 4 Friends“ und Gospel Groove durchgesetzt hatte, präsentierte sich zum Sieg in einem Video. Die klare Botschaft: Konzerte wie „Rock am KaufRing“ oder Lechschall müssen unbedingt wiederbelebt werden.

Moderator Dominic Wimmer führte durchs Programm, Bürgermeister Thomas Salzberger nahm die Ehrungen vor (hinten von links). Gleich drei Sieger gab es bei den Einzelkünstlern mit Silvia Elvers, Felix Mathy und Nina Kirchberger (vorne von links). Bild: Julian Leitenstorfer

Gleich drei Sieger gab es in der Kategorie Einzelkünstler: Felix Mathy, unter anderem bekannt als früherer Leiter des Weihnachtskonzerts des Collegium Musicum, Silvia Elvers, Chorleiterin der Paulusgemeinde und Sängerin Nina Kirchberger teilten sich diese Auszeichnung.

Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger beendete die gelungene Gala mit dem Dank an alle Mitwirkenden und der Ankündigung, dass diese Veranstaltung vielleicht nicht jedes Jahr, aber in regelmäßigen Abständen künftig stattfinden soll.

