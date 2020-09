vor 48 Min.

In Kaufering wächst Hauswurz im Schuh und Fanny auf der Terrasse

Plus Im Garten von Josephine und Johann Popfinger in Kaufering gibt es nicht nur Pflanzen. Eine Blumensorte sorgt für Rekorde.

Von Romi Löbhard

„Habt ihr ein Paradies!“ An diesem Haus vorbeizugehen, ohne mehr als einen bewundernden Blick in den Garten zu werfen, ist nahezu unmöglich. In mehr als fünf Jahrzehnten ist rund um das Haus der Familie Popfinger am westlichen Ende von Kaufering ein kleines Naturparadies entstanden.

Und das nicht nur für Pflanzen aller Art und Kunsthandwerkliches, das auch noch aus dem verborgensten Winkel dieses Gartens leuchtet: Hier finden Kinder und Erwachsene Wohlfühlzonen. Zusätzlich sind Futterquellen geboten für Insekten, Schmetterlinge, Vögel. Gleich hinter der Gartentür bewachen riesige Hortensienbüsche und eine Fuchsie, die in ihrer Größe und Schönheit ihresgleichen suchen dürfte, den Hauseingang. „Die Fuchsie ist winterhart“, erzählt Josephine Popfinger. Sie werde nur ab und zu zurückgeschnitten. „Die Hortensien waren einmal kleine Topfpflanzen.“

Kauferingerin hilft in Kirche beim Blumenschmuck mit

Sie verschönten vor Jahren den Maialtar der katholischen Kirche mit ihren blauen Blüten. Josephine Popfinger, die beim Blumenschmuck des Gotteshauses mithilft, nahm nach dem Abräumen des Altars ein paar von ihnen mit nach Hause und pflanzte sie ein.

Blau blühen sie nicht mehr, „dafür müsste ich sie mit einem besonderen Mittel gießen“. Riesige Schaublüten jedoch entwickeln sie Jahr für Jahr. Und es gibt noch mehr Hortensien. „Vor ein paar Jahren hab’ ich mal 400 Blüten zur gleichen Zeit gezählt“, erzählt die 70-Jährige stolz. „Hortensien gehören im Sommer zu meinen absoluten Lieblingspflanzen.“

Im zeitigen Frühjahr hat die Gärtnerin andere Favoriten: Zwei Ginsterbüsche. „Die sind halt das erste, was im Frühjahr blüht, deshalb mag ich sie so gern“, sagt sie und erläutert, dass einer der Büsche leuchtend gelb blüht, der andere eher rot-orange.

Zurück zum Eingang: Zur Straße hin hat das Ehepaar Popfinger einen Nutzgarten angelegt. „Ich überlege, was angebaut wird, Pflanzen ziehe ich selbst aus Samen und Salat und Gemüse pflanze ich an. Die Pflege übernimmt mein Mann Johann. Er erntet auch, holt mir aus dem Garten, was ich in der Küche benötige und erledigt die ersten Vorbereitungen.“

Der Sonnenschirm schützt die Tomaten

Einige schwer tragende Tomatenpflanzen haben einen Sonnenschirm als Schutz bekommen. Kräuter, vor allem verschiedene Minzesorten verströmen ihr Aroma von einer erhöhten Pflanzinsel. Gegenüber hat das Ehepaar eine Gartendusche, die bei sommerlicher Hitze laut Josephine Popfinger gut genutzt wird.

Im weiteren Verlauf des Rundgangs wird deutlich, was der Kauferingerin wichtig ist: „Ich dekoriere gern.“ Bei der Dusche beispielsweise steht ein Zäunchen, daran hängen ausrangierte Schuhe. In einem der Paare fühlen sich Hauswurzen wohl. Überhaupt sind Zäune eine Liebhaberei. Mit viel Gespür platziert die Gärtnerin winzige Birkenzäunchen vor eine Pflanzinsel, verpasst „ausgewachsenen“ Staketen kunsthandwerkliche „Hüte“.

Josephine Popfinger aus Kaufering hat zusammen mit Ehemann Johann in ihrem Garten viele Wohlfühlzonen geschaffen. Eine ihrer Leidenschaften gilt dem Dekorieren der Gartenzäune, beispielsweise mit ausrangierten Schuhen oder bunten Gartenschildern. Bild: Julian Leitenstorfer

Viel Rostkunst, von der kleinen Elfe bis zum stolzen Hahn, der die von Amsel und Zilpzalp, Dompfaff und Buntspecht besuchte Vogeltränke bewacht, hat in den Garten Eingang gefunden. Und Spruchtafeln: Auch dafür hat Josephine Popfinger ziemlich viel übrig. Lustige, nachdenkliche, flotte Sprüche zieren die Hauswand, das Gartenhäuschen, die Sitzplätze. Der Gartenteich wurde mittlerweile zum Steingarten, nur der Bambus erinnert noch an früher. Zierwasser gibt es trotzdem, zuweilen plätschert ein Brunnen, Tonfrösche haben darauf Platz genommen.

Terrasse und Balkon schmücken Blühpflanzen und Stauden wie die „Fesche Fanny“ oder Schwertlilien, die gerade ein zweites Mal ihre bunte Pracht entfalten. Aber auch Gemüse kann geerntet werden. Auf dem Balkon sind das weitere Tomatenstauden. „Daneben wächst eine Gurkenpflanze, dazu Aubergine und Balkonerdbeeren, die gerade wieder Früchte tragen.“ Neben der Terrasse fühlen sich Paprika und Zitronenbaum, beide mit Früchten, wohl.

Josephine Popfinger aus Kaufering hat zusammen mit Ehemann Johann in ihrem Garten viele Wohlfühlzonen geschaffen. Besonders stolz ist sie auf ihre blühenden Hortensienbüsche. Bild: Julian Leitenstorfer

Diese Mischung aus Zier und Nutzen wird im ganzen Garten gepflegt. Trauben, Heidelbeeren, Brombeeren können zwischen Lavendel, Tagetes, Rosen geerntet werden. „Die Rosen sind das Hobby meines Mannes.“ Ein sehr gepflegtes: Sie blühen auch jetzt in dieser späten Jahreszeit noch. Ein besonders schönes Exemplar ist die „Lady of Shalott“, eine Strauchrose mit gefüllten, lachsfarbenen bis orangeroten Blüten. Die Rose scheint sich ihrer Schönheit bewusst zu sein: Einen besonders schön blühenden Zweig hat sie auf dem Kapitell einer Ziersäule abgelegt.

Die Beschäftigung im Garten würde Josephine Popfinger nie als „Arbeit“ bezeichnen. „Er macht einfach viel Freude, wir fühlen uns so wohl“, sagt sie über das Paradies. Da spielt es auch keine Rolle, „wenn wir zu zweit an heißen Tagen eineinhalb Stunden mit Gießen beschäftigt sind“.

Und wird es jetzt draußen herbstlich-ungemütlich, dann hat Josephine Popfinger längst vorgesorgt. Sie hat Schönes aus dem grünen Reich gesammelt, hat daraus Kränze und Gestecke für die Räume gemacht und sich den Garten so nach innen geholt.

