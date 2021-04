In Kaufering warten die Umweltschützer vergeblich

Plus Eigentlich soll in Kaufering Müll gesammelt werden, aber die Gemeinde lässt die Helfer im Stich. Wie es dazu kommt.

Ziemlich verloren standen am Samstagmorgen fast 40 Kauferinger auf dem Hof der Grund- und Mittelschule: Eigentlich hätte die Aktion „Saubere Landschaft“ stattfinden sollen, doch die Umweltschützer warteten vergeblich. Von der Gemeinde erschien nämlich niemand. Wie es dazu kommen konnte – das Landsberger Tagblatt hat nachgefragt.

In der Aprilausgabe des Gemeindeblatts und mit zahlreichen Flyern sei für die Aktion geworben worden, teilte Ingrid Lommer mit. Trotz des schlechten Wetters hatten sich knapp 40 Bürger am vereinbarten Treffpunkt eingefunden. „Alle Teilnehmer trugen Maske, hielten zwischen den Haushalten sehr viel Abstand und waren hoch motiviert, einen eigenen kleinen Beitrag zum Umweltschutz in Kaufering zu leisten“, teilt sie in einer E-Mail ans Landsberger Tagblatt mit. Aber: „Wer nicht auftauchte, war ein Vertreter der Marktgemeinde, um die Teilnehmer mit Müllbeuteln auszustatten und ihnen Einsatzgebiete zuzuweisen.“

Gemeinde sagt Aktion wegen Corona ab

Tatsächlich hatte man sich in der Gemeinde dazu entschlossen, die Aktion aufgrund der aktuellen Corona-Situation abzusagen, teilte Kauferings Zweiter Bürgermeister Andreas Keller (Grüne) auf Nachfrage des LT mit. „Wir hielten es coronabedingt für richtig, die Aktion nicht durchzuführen“, so Keller, dieser Ansicht sei man auch in der Verwaltung gewesen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung habe Keller Bürgermeister Salzberger vertreten, der im Urlaub war. „Ich habe es dann versäumt, es allen richtigen Stellen mitzuteilen“, räumt Keller ein.

Auch er selbst habe davon erst am Samstag erfahren, konnte also auch nicht mehr selbst die Sammler vor Ort informieren. Zwar habe man die Vereine über die Absage informiert und auch teilweise die Schulen, aber eben nicht mehr die Bürger.

Die Absage erreicht nicht mehr alle

Diese machten aus der großen Aktion „Saubere Landschaft“ kurzerhand eine Aktion „Sauberer Schulhof“, teilte Ingrid Lommer mit. Mit ein paar Tüten, die sich noch in ihrem Auto befunden hätten, säuberte man zumindest die nähere Umgebung und den Schulhof. Dass die Aktion wegen Corona abgesagt wurde, könne sie nicht nachvollziehen. „Man hätte die Gruppen so einteilen können, dass nur Haushalte zusammenbleiben“, sagt sie. Und die Einsatzgebiete hätte man statt wie sonst per Bus auch mit Pkw oder Fahrrad anfahren können.

Auf die Brotzeit hätte man verzichtet

Dass man auf die nach dem Säubern übliche gemeinsame Brotzeit hätte verzichten müssen, sei klar, so Lommer. „Das wäre aber auch mit einem Gutschein gegangen – oder auch gar nichts.“ Alles einfach ausfallen zu lassen, versteht sie nicht. Ob die Aktion noch nachgeholt wird, konnte Keller nicht sagen, da spiele auch die Entwicklung der Corona-Situation eine Rolle.

