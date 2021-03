13:04 Uhr

In Landsberg brennt ein Schrebergartenhaus aus

In Landsberg musste die Feuerwehr am Samstag zum Brand eines Schrebergartenhauses in der Jahnstraße ausrücken.

In Landsberg brennt ein Schrebergartenhaus aus. Gegen den Mieter wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In der Landsberger Jahnstraße ist am Samstagnachmittag ein Gartenhaus in einer Schrebergartenanlage ausgebrannt. Laut Polizeibericht war dieses zuvor durch eine vergessene, brennende Kerze in Brand geraten. Die Landsberger Feuerwehr löschte das Feuer.

Laut Polizeibericht hatte der Mieter der Gartenlaube die Kerze wenige Stunden zuvor im Kellerraum des Gebäudes vergessen. Vermutlich kam es durch eine Gasflasche zu einer Explosion oder Verpuffung, wodurch auch das Haus zu brennen begann, heißt es weiter. Ein Schrebergartennachbar stellte das Feuer der Polizei zufolge fest und verständigte die Feuerwehr.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Den Mieter der Gartenlaube erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung. (lt)

