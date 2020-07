vor 17 Min.

In Landsberg finden momentan Dreharbeiten für eine ZDF-Serie statt

In der Alten Bergstraße in Landsberg finden derzeit Dreharbeiten statt.

In der Alten Bergstraße in Landsberg ist derzeit ein Kamerateam am Werk. Es ist nicht der erste Film, bei dem die Altstadt als Kulisse genutzt wird.

Inzwischen sind die Landsberger an das gewöhnt, was sich da momentan in Landsberg abspielt. Die Produktionsfirma Constantin Television aus München dreht für eine neue ZDF-Serie. Um was es geht, wird aber genauso geheim gehalten wie der anvisierte Sendezeitpunkt.

Nach Informationen unserer Redaktion soll es sich um eine neue Serie über eine Kanzlei handeln, die im kommenden Jahr vermutlich im Vorabendprogramm ausgestrahlt wird. Nach Klinikum und Bergstraße wird heute noch zum Abschluss der Außenaufnahmen im Bereich der Hinteren Salzgasse gedreht. Daher kann es laut Mitteilung der Stadt dort zu zeitweiligen Absperrungen kommen.

Vor drei Jahren wurde eine Krimikomödie in Landsberg gedreht

Vor drei Jahren war die Stadt Landsberg ebenfalls Kulisse für einen Film: Maria Mafiosi. Das war der erste Kinofilm von Regisseurin Jule Ronstedt. Die Handlung drehte sich um eine junge Polizistin, die in einen Italiener verliebt war, der in mafiöse Machenschaften verstrickt war. Gespielt wurde die Polizistin von Lisa Maria Potthoff, ihr Vater wurde von Alexander Held dargestellt. Zur Premiere des Films waren die Regisseurin und zahlreiche Schauspieler erneut nach Landsberg gekommen. (hön)

