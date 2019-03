vor 18 Min.

In Landsberg und Holzhausen brennen zwei Wiesenflächen ab

Die Feuerwehr kann die Brände im Landkreis Landsberg jeweils schnell löschen. Was die Ursache war.

Von Thomas Wunder

Rund 30 Quadratmeter Schilfwiese sind am Sonntagvormittag bei Holzhausen am Ammersee in Brand geraten. Bereits am Samstagnachmittag kam es zu einem Brand einer Wiesenfläche im Landsberger Frauenwald. Beide Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht.

Keine Hinweise auf Verursacher

Wie die Polizei meldet, entzündete sich vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette eine Wiese an der Stadtwaldstraße in Landsberg auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Hinweise auf den Verursacher gibt es laut Polizei bislang nicht.

Als Ursache für das Feuer unweit der Gasteiger Villa in Holzhausen am Ammersee kommt laut Polizei vermutlich ein Lagerfeuer in Frage. Rund 30 Quadratmeter Schilf brannten dort ab, ehe die Feuer den Brand löschen konnte.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zum Brand in Landsberg unter Telefon 08191/932-0, zum Brand in Holzhausen am Ammersee unter Telefon 08807/9211-0.

Themen Folgen